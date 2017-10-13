В «Садах Придонья» побывали лучшие специалисты компании из разных регионов страны









Более пятидесяти человек из Казахстана, Москвы, Чувашии и Дагестана, которые стали победителями программы, проводимой компанией и ее дистрибьюторами в указанных регионах посетили «Сады Придонья». По условиям «Программы лояльности» сотрудники, показавшие наилучшие результаты продаж продукции «Садов Придонья» в установленный срок, а также выполнившие все условия по продвижению соковой продукции и детского питания, получили возможность поехать в Волгоград, побывать в «сердце» компании – производственном комплексе.

«Ребята, которые к нам приехали в течение нескольких месяцев демонстрировали великолепные результаты по продажам нашей продукции, – говорит начальник управления торгового маркетинга компании «Сады Придонья» Лариса Подчепаева. – Мы не первый год проводим данный конкурс и в очередной раз убеждаемся, что это великолепный способ мотивировать людей и дать им возможность воочию увидеть как создается продукция «Садов Придонья».

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в трехдневную программу для победителей входила развлекательная программа в Волгограде, экскурсия по городу. На производственной площадке гостям рассказали и показали как из спелых и вкусных яблок получается лучший сок. Экскурсанты воспользовались возможностью задать специалистам «Садов Придонья» вопросы, ответы на которые помогут в дальнейшем сделать их работу еще плодотворнее. Так, победителей интересовали различие между упаковками Tetra pak и стеклянной, чем отличается сок прямого отжима от восстановленного и многое другое.

«Словами не передать то, как мы счастливы, что выиграли эту поездку, - комментирует супервайзер из Казахстана Сергей Вейс. – Никто из нас не был никогда в Волгограде и вряд ли когда-нибудь смог бы попасть, если бы не такой подарок. Нас приняли замечательно, все было на высшем уровне! Мы не только увидели главную высоту России, чудесно провели время вместе, но и еще ближе познакомились с продукцией, которую продаем и после этого, уверен, делать нам это будет еще легче, ведь сейчас мы в очередной раз убедились, что лучший сок – это сок «Садов Придонья».