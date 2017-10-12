В Волгограде у подножия Мамаева кургана возводят «поющий» фонтан

В мемориальном парке у подножия Мамаева кургана приступили к строительству музыкального «сухого» фонтана. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», украшение паркового ансамбля строят напротив стадиона «Волгоград Арена». Сегодня рабочие приступили к устройству земляной чаши - основы всего сооружения. На этой неделе начнутся работы по созданию подземной комнаты управления фонтаном. Ожидается, что уже весной более полусотни его струй забьют ввысь прямо из прогулочной площадки. Пройти между ними сможет любой желающий. Водные потоки расположатся по четырем контурам, а струи центрального контура смогут бить на высоту до 8 метров. Работу фонтана будет сопровождать музыка, а по вечерам включат подсветку.

Отметим, что в мемориальном парке продолжаются и другие работы. Идет посадка газона, выкладывается тротуарная плитка, обустраиваются велодорожки, монтируются системы освещения и видеонаблюдения.