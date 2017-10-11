Сегодня Дзержинский районный суд Волгограда приговорил за разбойное нападение на магазин Дагира Магомедова к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Арсена Сапиева – к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом ИА «Высота 102» сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева.

Напомним, в сентябре 2016 года Магомедов с целью разбойного нападения на магазин «Империя цен» предложил своему другу Сапиеву, ранее работавшему охранником в указанном магазине, оказать пособничество в совершении планируемого преступления. По плану злоумышленников непосредственно нападение и хищение денежных средств должен был совершить Магомедов, а Сапиев с целью обеспечения своего «алиби» – находиться на своем рабочем месте. При этом Магомедов приобрел маску с прорезями для глаз, изготовил муляж взрывного устройства и получил от Сапиева сигнальный пистолет.

26 сентября 2016 года Магомедов совершил нападение на магазин, угрожая применением пистолета и муляжа взрывного устройства, заставил директора магазина передать ему денежные средства, хранящиеся в сейфе, на общую сумму более 270 тыс. рублей. Вину в совершенных преступлениях подсудимые признали.

Расследование проводилось СО-3 СУ УМВД России по г.Волгограду. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Дзержинского района. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.