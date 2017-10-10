В двух районах Волгоградской области - новые вспышки африканской чумы

В двух личных подсобных хозяйствах Суровикино и селе Мирошники Котовского района зафиксированы новые очаги африканской чумы. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия, это выяснилось в результате лабораторных исследований специалистами волгоградской областной ветеринарной лаборатории. В настоящее время на территории Котовсого и Суровикинского муниципальных районов проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации и предотвращению распространения АЧС. Работают специалисты ветеринарной службы, устанавливаются охранно-карантинные ветеринарно-полицейские посты.

Сотрудники комитета ветеринарии напоминают, что заболевание африканской чумы свиней не представляет угрозы для здоровья человека, однако чрезвычайно опасно для животных, поскольку не поддается лечению и вакцинопрофилактике.