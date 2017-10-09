О жизни финансовых пирамид в наше время

В 90-х годах у каждого на слуху было название «МММ» - одной их первых финансовых пирамид в России и уж точно самой масштабной. На пике популярности «МММ» насчитывала свыше 15 миллионов вкладчиков. «Родиной» финансовых пирамид считается Волгоград: «Русский Дом Селенга», «Хопер-Инвест», «Русская недвижимость», «Русское мастерство», «Серебряный ларец» .... Все они существовали и «лопнули» в 90-ые. Но и по сегодняшний день россияне, в том числе и волгоградцы, продолжают вкладывать в очередные «пирамиды» свои накопления.

По данным Центробанка, только в кризисный - 2014 год, россияне потеряли 2 миллиарда (!) рублей и была закрыта деятельность 250 «пирамид». Журналист ИА «Высота 102» попытался разобраться, почему дело героя рекламы минувшего тысячелетия Лёни Голубкова продолжает жить и процветать.

Кто выигрывает?

Новый доходный бизнес, различные фонды, разного рода кредитные союзы, ноу-хау в финансовой сфере…. Названия могут быть разными, но, если у вас просят внести крупную сумму денежных средств в качестве первоначального взноса, чтобы затем получать деньги за счет вновь привлеченных людей и их взносов – это финансовая пирамида в классическом виде.

Также существуют пирамиды - посредники между теми, кто хочет вложить денежные средства и взять их в долг. При этом деньги, как вы понимаете, теряют вкладчики. Пирамида может маскироваться под организации по софинансированию и рефинансированию долгов, и именно так выманивает деньги у граждан. Это может быть и компания, которая позиционирует себя на рынке «Форэкс», но, в конечном итоге, после получения денег не предоставляющая этих услуг.

Вам могут рассказывать о высокодоходных вложениях, которые принесут баснословное богатство. Знайте, что кроме ваших денег и денег таких же, как вы, доверчивых граждан, в пирамиде нет, и никаким чудесным образом они не появятся.

Если вы привлечете в финансовую пирамиду своих родственников, друзей и знакомых, возможно, вы сможете вернуть свои вложения и даже «заработать». Но имейте в виду, что привлеченным вами людям это вряд ли удастся. В финансовой пирамиде получают доход только организаторы и иногда - особо доверенные «адепты» из первых членов. Но, конечно, их доходы несопоставимы с доходами организаторов. Все деньги идут именно в их «карманы», за исключением средств, необходимых для функционирования пирамиды.

Неистребима вера человека в чудеса

Очевидно, что финансовая пирамида - мошеннический способ отъема денег у населения. Привлечение вкладчиков строится на обещании, что можно не прикладывая особых усилий и волшебным образом быстро обогатиться. Так хочется верить в щедрые «посулы» мошенников, их гарантии… И мы верим. При этом мало кто задумывается, как же это возможно?

В кризисные времена количество мошеннических финансовых схем возрастает. Многие из них используются в сети Интернет. И, как правило, в сети мошенников попадают не самые обеспеченные люди. Скорее те, кто хочет побыстрее приумножить свои мизерные накопления. Нередко - пенсионеры, которые несут свои «гробовые», услышав от соседки, как много и быстро можно «заработать» на процентах.

Как распознать финансовую пирамиду?

В российском законодательстве нет определения «финансовая пирамида», но если в работе организации прослеживаются определенные признаки, такие организации автоматически попадают под закон о мошенничестве. Век финансовых пирамид не долог. Их цель - собрать деньги и исчезнуть.













Вы уже отдали свои сбережения финансовой пирамиде. Что делать?

В случае если вы уже отдали деньги и только сейчас поняли, что это - финансовая пирамида, вернуть их будет крайне затруднительно. Реально вернуть всю сумму возможно только на первоначальном этапе работы финансовой пирамиды, когда идет активное привлечение новых вкладчиков с деньгами, идет массированная реклама в средствах массовой информации и Интернете.

Не теряйте времени и со всеми документами идите к руководству организации. Требуйте вернуть деньги. Деньги вам возвращать откажутся. Не для того создавалась пирамида, чтобы деньги отдавать. Но: если организаторы пирамиды собираются продолжать «работу» и не заинтересованы в скандале и проверках – деньги вам могут вернуть. Для этого потребуется проявить настойчивость, поставить в известность организаторов пирамиды о вашем желании заявить о мошенничестве в правоохранительные и надзорные органы, подать иск в суд.

В случае, когда финансовая пирамида прекратила свою деятельность, получить деньги в полном объеме будет проблематично. Даже, если организаторы будут привлечены к ответственности и у вас на руках будет решение суда о взыскании средств, вернуть ваши деньги не получится. Как правило, к этому времени деньги «испаряются» из кассы и с расчетных счетов.

Остались вопросы? Задавайте их на форуме нашей статьи, по электронной почте [email protected]





Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации"

Дополнительная информация на сайтах Вашифинансы. РФ и www.fingram34.ru



