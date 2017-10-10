Останки из склепа в центре Волгограда предлагают перезахоронить на одном из кладбищ города









Известный волгоградский краевед Роман Шкода предлагает перезахоронить человеческие останки, найденные в Комсомольском саду в центре Волгограда, на одном из городских кладбищ, сообщает ИА "Высота 102". По его мнению, обнаруженное захоронение - не первое и, скорее всего, не последнее. С середины XVIII века до 1886 года на территории современного горсада находилось Скорбященское кладбище Царицына. "Необходимо понимать, что это кладбище никуда не переносилось и практически все его захоронения находятся на своих местах", - сказал Шкода. По оценке волгоградских архитекторов, здесь могут лежать останки около 30 тысяч жителей Царицына. Ранее на этой территории уже находили останки людей. Для археологов такие рядовые захоронения не представляют особой ценности. Поэтому, как правило, останки вывозят в неустановленные места, где их перезахоранивают без каких-либо почестей. Краевед считает, что останки людей, которые находят на территории горсада, необходимо официально перезахоранивать на городских кладбищах с установкой табличек с указанием, что в этой могиле захоронен житель Царицына XVIII - XIX в. "Надо понимать, что эти останки - нам не чужие. Это - наши предки, жители нашего города, бывшие на этой земле до нас - и относиться к ним нужно подобающе", - считает Роман Шкода.

По сведениям "Высоты 102", в настоящее время судьба останков, которые были найдены в городском саду при прокладке коммуникаций, до сих пор не решена. На сегодняшний день нет ясности кто должен заниматься такими находками, учитывая тот факт, что это не останки солдата, а обычного мирного человека, который жил в этом городе задолго до нас. По мнению Шкоды, чтобы решить эту проблему необходимо признать горсад мемориальной территорией и запретить здесь какое-либо строительство, любые земляные работы (кроме научно-исследовательских) глубиной внедрения в грунт более 50 сантиметров.



