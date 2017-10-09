







Воспитанник волгоградской школы кудо 10-летний Павел Хан завоевал серебряную медаль юниорского турнира по боям без правил, прошедшем в южнокорейском городе Чуннам, сообщает ИА "Высота 102". Мальчик, живший до этого с бабушкой в Волгограде, недавно переехал в Южную Корею к своим родителям. Он воспитанник волгоградского тренера, председателя областного отделения федерации кудо России Александра Кравченко. Живя в России, Павел неоднократно выигрывал соревнования по кудо, ушу-саньда и рукопашному бою.

На кудо Пашу привели в четыре года. По словам тренера, мальчик сразу проявил себя, занимался упорно. Не остановили юного бойца и обнаруженные проблемы с сердцем. Подлечившись, он снова пришел на занятия. И сразу показал результаты - в 2015 году выиграл первенство области по ушу, а через год повторил свой успех на областном первенстве по кудо.

Тренер с огромной теплотой отзывается о своем одаренном воспитаннике. "Паша никогда не боялся выходить на бой против более крупных и сильных ребят, хотя сам он небольшого роста. Обучение боевым искусствам ему всегда давалось легко - за одну тренировку он мог освоить то, на что у других учеников уходили недели и месяцы", - вспоминает Александр Кравченко.



