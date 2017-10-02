|Общество
|08.10.2017 09:33
Рота Почетного караула из Волгограда показала мастерство на празднике в честь 300-летия Астраханской губернии
Военнослужащие роты Почетного караула из Волгограда и военного оркестра мотострелкового соединения приняли участие в плац-концерте, посвящённом «300-летию Астраханской Губернии». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ЮВО, военнослужащие выступили с показательным выступлением, продемонстрировав свою выучку и слаженность в выполнении строевых приемов с оружием, под мелодии военного сводного оркестра Каспийской флотилии, Волгоградского, Ахтубинского и Знаменского гарнизонов.
Справка: Рота Почетного караула является ровесницей мемориала «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. С 1968 года Вахта памяти не прерывалась ни разу. Изо дня в день у Вечного огня в зале Воинской Славы несут службу, отдавая воинские почести погибшим героям, военнослужащие легендарного подразделения. Рота Почетного караула является визитной карточкой Волгограда. Военнослужащие участвуют во всех официальных мероприятиях, встречают иностранные и правительственные делегации.
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|Расследования
|08.10.2017 12:26
К 3 годам лишения свободы условно приговорен глава администрации Ляпичевского сельского поселения Калачевского района Виктор Гегин. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение облсуда, приговор районного суда, вынесенный в июне текущего года, пытались оспорить не только осужденный Гегин и его защитник, но и представитель прокуратуры. Надзорное ведомство посчитало, что судом первой инстанции необоснованно при вынесении окончательного решения не было назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 2 года. Адвокат же просил приговор отменить, а Гегина оправдать. По материалам дела, в рамках реализации долгосрочной областной целевой...
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|Происшествия
|08.10.2017 11:41
Девушка и 11-летняя девочка пострадали в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, авария произошла в Дзержинском районе на перекрестке улицы Историческая и проспекта Жукова. Водитель автобуса не уступил дорогу “Daewoo Matiz”, которое имело преимущество в движении, и столкнулся с легковым автомобилем. Пострадали водитель и пассажир легковушки.
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|Происшествия
|08.10.2017 10:56
Грудничок и семилетняя школьница пострадали в тройном ДТП в Ворошиловском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла накануне днем на улице Рабоче-Крестьянская напротив дома № 58. Водитель «Лады Калины» не выдержала дистанцию и столкнулась с машиной “Volkswagen Tiguan”, которая от удара врезалась в еще одну «Ладу Калину», остановившуюся на светофоре. В свою очередь “Калина” налетела на “Renault Logan”. В аварии пострадали две маленькие пассажирки «Лады Калины». Девочки были доставлены в медучреждение.
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|Общество
|08.10.2017 10:01
Права жителей на земельные участки, расположенные в Колхозной Ахтубе Среднеахтубинского района, будут защищены, судебные разбирательства прекращены. Об этом ИА «Высота 102» заявили в администрации Волгоградской области. Судя по всему, заседание суда, которое назначено на понедельник, 9 октября, и на котором должны рассматриваться иски комитета по управлению госимуществом региона по изъятию земли у собственников домов и земельных участков, не состоится. Теперь, надо надеяться, что более 60 законопослушных семей смогут спать спокойно, так как все это время люди, которые в одночасье могли лишиться единственного жилья, пребывали в отчаянной ситуации. Вдруг выяснилось, что земля,...
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|Происшествия
|08.10.2017 09:42
Тело погибшего 47-летнего мужчины нашли пожарные в сгоревшем дачном домике в поселке Киров в Светлоярском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, трагедия произошла в СНТ "Канатчик-2". Сигнал о пожаре в доме, площадью чуть больше десятка квадратных метров, поступил в 5.08. Огонь потушили в половине шестого, но стихия успела погубить человека. Специалисты предполагают, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
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|Происшествия
|08.10.2017 07:38
Свыше 5 тысяч взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны уничтожено в Волгограде с начала года военнослужащими инженерных подразделений Южного военного округа. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ЮВО, это более 1 тысячи артиллерийских снарядов, около 400 минометных мин, более 70 реактивных снарядов и ручных гранат и многое другое, а для их уничтожения было организованно около 1 тысячи подрывов различным способом. С начала года военные специалисты провели более 20 занятий с поисковыми отрядами Волгоградской области и представителями общественности по соблюдению требований безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов.
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|Общество
|07.10.2017 19:06
Протестная акция в поддержку блогера Алексея Навального завершилась в Волгограде. Как передает корр. ИА «Высота 102» с места событий, прошла она мирно, задержаний на мероприятии не было. Сторонники Навального в 18.00 собрались на согласованную с властями акцию на площади Ленина у памятника вождю мирового пролетариата. Сегодня монумент почему-то был обнесен сигнальной лентой. Участники пришли на площадь с плакатами и красными шарами, а также с российскими флагами. За присутствующими наблюдали сотрудники полиции, но в происходящее не вмешивались. Всего, по оценке корреспондента «Высоты 102», на митинг пришло около 100 человек, среди них...
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|Общество
|07.10.2017 18:13
"Мы работаем на земле и гордимся этим". Об этом говорили сегодня выпускники сельского профессионального училища №49, что находится в поселке Серп и Молот Новониколаевского района Волгоградской области. Одно из старейших учебных учреждений профтехобразования, настоящая кузница кадров для агропромышленного комплекса нашей страны отмечает сегодня юбилей - 85 лет. Как сообщили ИА "Высота 102" в областном комитете образования, это одно из лучших профтехучилищ региона. За эти годы из его стен вышло свыше 80 тысяч специалистов, среди которых - три Героя Социалистического труда, а 50 человек удостоены высшей награды Родины – ордена Ленина. ...
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|Общество
|07.10.2017 17:09
Четыре сотни волгоградцев решили сделать свой выходной ярче и приняли участие в благотворительном красочном забеге на 5200 метров, организованном фондом олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Пожертвования, которые сделал каждый участник, пойдут на строительство игровой площадки волгоградского центра психического здоровья детей и подростков. Сама Елена Исинбаева, обращаясь к собравшимся на верхней террасе набережной волгоградцам, отметила, что в забеге принимает участие на 50 человек больше, чем в прошлом году, а значит - это благое дело живет и развивается. «Хочу поздравить всех участников и пожелать, чтобы в их жизни всегда были добро и спорт», –...
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|Спорт
|07.10.2017 15:49
Поражением со счетом 2:1 закончилась для "Ротор-Волгоград" домашняя встреча с нижегородским "Олимпийцем". Игра 17 тура ФОНБЕТ Первенства России по футболу проходила на волгоградском стадионе "Зенит". В первом тайме на поле лидировали гости. На 23 минуте гол в ворота "Ротора" забил защитник "Олимпийца" Юрий Морозов. Сравнять счет до конца временного отрезка хозяевам не удалось. Во втором тайме нижегородские футболисты увеличили разрыв. На 64 минуте еще один гол в ворота волгоградцев забил полузащитник "Олимпийца" Анатолий Нежелев. Волгоградские футболисты мобилизовались и на 76 минуте ответный мяч забил нападающий Михаил Бирюков. Однако коренным образом изменить ситуацию на поле до конца игры волгоградцы так...
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|Культура
|07.10.2017 13:59
Ценители казачьей культуры, жители поселка Самофаловка Городищенского района Волгоградской области, пришли сегодня в библиотеку, носящую имя волгоградского писателя Евгения Кулькина. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации сельского поселения поселка, здесь состоялся творческий вечер, посвящённый проходящим в области Дням казачьей литературы. "Они проходят сегодня в библиотеках как города, так и области, уже в шестой раз. И это не случайно. На нашей земле жили и творили рассказывающие о судьбе донского казачества в XX столетии замечательные писатели. Фёдор Крюков, Роман Кумов, Иван Данилов, Александр Максаев и многие другие, именами которых названы библиотеки в нашей области, - являются гордостью отечественной культуры",...
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|Политика
|07.10.2017 12:51
Сегодня Владимир Путин отмечает 65-летие. С днем рождения президента России поздравляют не только лидеры других государств, главы правительств, политики, известные спортсмены и общественные деятели, губернаторы, депутаты, но и обычные граждане. Они поздравляют главу российского государства в соцсетях и даже дарят президенту виртуальные подарки, сделанные своими руками. Свои посты они сопровождают хэштегом #Путинкрут. Так, пользователь Instagram Юлия Легенченко ко дню рождения президента России нарисовала его портрет. На нем глава государства запечатлен в хоккейной форме и шлеме. Житель Волгограда Анатолий Савинков для Владимира Путина сделал 3D-брелок с символикой президента. Фотографию он разместил на своей станице «ВКонтакте»...
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|Газетный киоск
|07.10.2017 11:48
«Независимая газета», 02.10.2017г., в сокращении. Практически все заметные активисты КПРФ в регионе говорят о продолжении или углублении внутрипартийного кризиса: «Он начался в бытность первым секретарем обкома Николая Паршина, чьи фотографии с сообщениями о всероссийском розыске висят сегодня во всех райотделах полиции. Замена в июне Паршина на Тамару Головачеву не привела к улучшению ситуации: под ее руководством региональная организация потерпела унизительное поражение 10 сентября на выборах депутатов Михайловской городской думы, а также на довыборах депутатов регионального Заксобрания. Никаких выводов из этого провала руководством обкома не сделано». ...
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|Общество
|07.10.2017 10:45
Любопытные и показательные факты позволила вскрыть проведенная в Волгоградской областной филармонии инвентаризация. Похоже, долгие годы в государственном учреждении культуры творилась настоящая чехарда — в итоге сегодня крайне сложно понять, где находится дорогостоящее оборудование, кем и в каких целях используется и будет ли возвращено. Яркой иллюстрацией того, что филармонической собственностью распоряжались по своему усмотрению служит скандальная история с пропажей виолончели 17 века, которую без каких-либо документов в начале года вывезли в Санкт-Петербург и где она находилась целых полгода у мастера по ремонту музыкальных инструментов. Раритетную вещь возвратили филармонии. Но это лишь один пример халатного отношения к государственной собственности. Неутешительными оказались итоги...
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|Общество
|07.10.2017 10:39
Члены комитета по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности областного заксобрания, члены фракции «ЕР» в волгоградской облдуме выступили с рекомендациями региональному парламенту принять законопроект, направленный на решение проблемы обманутых дольщиков. На заседании комитета, как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе реготделения «ЕР», они заявили, что вносимые изменения разработчиков – инспекции госстройнадзора Волгоградской области, - позволят скорректировать существующую норму, когда земля без торгов предоставлялась застройщикам, участвующим в решении проблемы обманутых дольщиков, при условии строительства на предоставленном участке не менее 40 тысяч квадратных метров жилья. Предлагаемая поправка исключает действующие ограничения по объемам жилой застройки, а также расширяет перечень...
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Рота Почетного караула из Волгограда показала мастерство на празднике в честь 300-летия Астраханской губернии
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Общество
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Рота Почетного караула из Волгограда показала мастерство на празднике в честь 300-летия Астраханской губернии
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