Военнослужащие роты Почетного караула из Волгограда и военного оркестра мотострелкового соединения приняли участие в плац-концерте, посвящённом «300-летию Астраханской Губернии». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ЮВО, военнослужащие выступили с показательным выступлением, продемонстрировав свою выучку и слаженность в выполнении строевых приемов с оружием, под мелодии военного сводного оркестра Каспийской флотилии, Волгоградского, Ахтубинского и Знаменского гарнизонов.

Справка: Рота Почетного караула является ровесницей мемориала «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. С 1968 года Вахта памяти не прерывалась ни разу. Изо дня в день у Вечного огня в зале Воинской Славы несут службу, отдавая воинские почести погибшим героям, военнослужащие легендарного подразделения. Рота Почетного караула является визитной карточкой Волгограда. Военнослужащие участвуют во всех официальных мероприятиях, встречают иностранные и правительственные делегации.



