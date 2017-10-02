Свыше 5 тысяч взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны уничтожено в Волгограде с начала года военнослужащими инженерных подразделений Южного военного округа. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ЮВО, это более 1 тысячи артиллерийских снарядов, около 400 минометных мин, более 70 реактивных снарядов и ручных гранат и многое другое, а для их уничтожения было организованно около 1 тысячи подрывов различным способом.

С начала года военные специалисты провели более 20 занятий с поисковыми отрядами Волгоградской области и представителями общественности по соблюдению требований безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов.



