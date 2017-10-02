Волгоградские единороссы одобрили законопроект по решению проблем обманутых дольщиков





Члены комитета по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности областного заксобрания, члены фракции «ЕР» в волгоградской облдуме выступили с рекомендациями региональному парламенту принять законопроект, направленный на решение проблемы обманутых дольщиков. На заседании комитета, как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе реготделения «ЕР», они заявили, что вносимые изменения разработчиков – инспекции госстройнадзора Волгоградской области, - позволят скорректировать существующую норму, когда земля без торгов предоставлялась застройщикам, участвующим в решении проблемы обманутых дольщиков, при условии строительства на предоставленном участке не менее 40 тысяч квадратных метров жилья. Предлагаемая поправка исключает действующие ограничения по объемам жилой застройки, а также расширяет перечень объектов, которые можно возводить на выделенном участке. Это могут быть здания и сооружения социально-культурного и культурно-бытового назначения.

Как отмечалось на заседании, «острота проблемы обманутых дольщиков требует от властей принятия новых оперативных мер. …Учитывая социальную значимость вносимых изменений, участники заседания приняли решение рекомендовать региональному парламенту принять законопроект в первом и втором окончательном чтении».

Учитывая, что единороссов в облдуме большинство, получается, что с такими рекомендациями они обратились сами к себе: фракция «Единой России» в регпарламенте насчитывает 28 человек: это и члены партии, и беспартийные. Последних во фракции - 6 человек.

В настоящее время в Волгоградской области в реестре недостроев значатся 23 многоэтажки, требующие завершения долевого строительства. Обманутые дольщики годами не могут дождаться заветного жилья. А несостоявшиеся новоселы жилищных комплексов «АхтубаСитиПарк», «Доминант», «Парк Европейский» постоянно выходят на митинги. Недавно активизировались и дольщики комплекса «Адмиралтейский».



