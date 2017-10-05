Губернатор Волгоградской области подарил Народному учителю России учебник арифметики XIX века

Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в профессиональный праздник педагогов провел встречу с Народным учителем России, Героем Труда РФ Юрием Лепёхиным и советником при ректорате ВГСПУ, академиком РАО, доктором педагогических наук, профессором Николаем Сергеевым. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, глава области, председатель Волгоградской областной думы Николай Семисотов обсудили с заслуженными представителями педагогического сообщества вопросы развития образования в Волгоградской области. Андрей Бочаров поздравил Юрия Лепёхина с 75-летним юбилеем, который Народный учитель России отметил 23 сентября, и подарил Юрию Васильевичу учебник арифметики 19 века.

Напомним, Юрий Васильевич Лепёхин - учитель математики МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 78» города Волгограда. В своей работе использует усовершенствованный им метод В. Ф. Шаталова, педагога-новатора из Донецка, народного учителя СССР. Методика Ю. В. Лепёхина — это конспектная манера изложения и преподавания материала, а также неформальное понимание существа предмета, интерес к инновациям и вера в ученика. Он - Народный учитель РФ, заслуженный учитель школы РСФСР. Награждён советскими орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, российским орденом Почёта, медалями. Является Почетным профессором Волгоградского государственного университета.Автор многочисленных публикаций, посвященных математике. Среди его выпускников - десятки победителей Всесоюзных и Всероссийских математических олимпиад и конкурсов.