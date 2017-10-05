В Волгоградской области выясняют причины гибели контрактника

Бывший мэр Волгограда Евгений Ищенко и его супруга сегодня отмечают 10 лет со дня свадьбы, сообщает ИА «Высота 102». Фотографию, сделанную в тот далекий день, опубликовала на своей странице в Instagram Евгения Ищенко-Атт. «Как быстро бежит время. 10 лет этому фото!!! А мы то, ничуть не изменились. И пусть всё так и продолжается с любовью, счастьем и пониманием в нашей СЕМЬЕ!!!», - написала счастливая жена и мать четверых детей Евгения Ищенко. (Орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред). Судя по геолокации, супруги сейчас находятся на Ибице в Испании.