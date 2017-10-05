В Волжском стартовал отопительный сезон

В Волжском по распоряжению главы города Игоря Воронина со вчерашнего дня начали подключение отопления в учреждениях образования и здравоохранения: детские сады, школы и объекты социальной сферы. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба администрации Волжского, на следующей неделе с учетом погодных условий планируется подключение отопления в многоквартирных домах города.

Отметим, что в соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011, отопительный период должен начинаться не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия.



