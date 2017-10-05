|Общество
|05.10.2017 13:20
В Волжском стартовал отопительный сезон
В Волжском по распоряжению главы города Игоря Воронина со вчерашнего дня начали подключение отопления в учреждениях образования и здравоохранения: детские сады, школы и объекты социальной сферы. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба администрации Волжского, на следующей неделе с учетом погодных условий планируется подключение отопления в многоквартирных домах города.
Отметим, что в соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011, отопительный период должен начинаться не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия.
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Сегодня в Волгоград прибыла официальная делегация из Румынии во главе с Чрезвычайным и Полномоченным Послом Василе Соаре....
|Культура
|05.10.2017 17:12
Только что в пойме реки Царица в центре Волгограда торжественно открыли музей «Россия — моя история». Как сообщает ИА «Высота 102», в церемонии открытия нового учреждения культуры принял участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Здание музея выросло на глазах волгоградцев за считанные месяцы. Первые сваи в основание сооружения забиты в январе текущего года. Площадь здания составляет 7600 квадратных метров, высота помещения — 12 метров. За счет высоких потолков появилась возможность установить купольную и панорамную конструкции для масштабных видеопроекций. Экспозиция состоит из 42 исторических периодов, скомпонованных в четыре экспозиции, такие, как...
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|Общество
|05.10.2017 16:46
Бывший мэр Волгограда Евгений Ищенко и его супруга сегодня отмечают 10 лет со дня свадьбы, сообщает ИА «Высота 102». Фотографию, сделанную в тот далекий день, опубликовала на своей странице в Instagram Евгения Ищенко-Атт. «Как быстро бежит время. 10 лет этому фото!!! А мы то, ничуть не изменились. И пусть всё так и продолжается с любовью, счастьем и пониманием в нашей СЕМЬЕ!!!», - написала счастливая жена и мать четверых детей Евгения Ищенко. (Орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред). Судя по геолокации, супруги сейчас находятся на Ибице в Испании.
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|Происшествия
|05.10.2017 16:42
Останки человека, погребенные в земле, нашли в Комсомольском саду Волгограда. Как стало известно ИА “Высота 102”, человеческие кости обнаружили рабочие, которые меняют трубы теплотрассы рядом с домом по адресу улица Коммунистическая, 8к. По предварительным данным, останки принадлежат человеку, погибшему во время Великой Отечественной войны. Информация о находке передана в комитет гражданской защиты населения администрации Волгограда. Автор фото: пользователь "ВКонтакте" Александр Букреев
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|Общество
|05.10.2017 16:33
Праздничное мероприятие ко Дню учителя – мастер-класс «Лучший подарок своими руками» прошло сегодня в лицее №9 Дзержинского района при поддержке общественной организации «Профессионалы социального питания и оздоровления населения», сообщает ИА «Высота 102». Уютно разместившись в школьной столовой, дети расписывали имбирные пряники. Ароматные пряники, покрытые яркой специальной глазурью, с добрыми пожеланиями малышей стали ценным подарком для учителей. «Подобные мероприятия прекрасны. На них весело детям. Я думаю, что учителям будет тоже очень приятно. Надо не забывать о своих педагогах, не стесняться проявлять уважение и заботу о...
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|Общество
|05.10.2017 15:29
Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в профессиональный праздник педагогов провел встречу с Народным учителем России, Героем Труда РФ Юрием Лепёхиным и советником при ректорате ВГСПУ, академиком РАО, доктором педагогических наук, профессором Николаем Сергеевым. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, глава области, председатель Волгоградской областной думы Николай Семисотов обсудили с заслуженными представителями педагогического сообщества вопросы развития образования в Волгоградской области. Андрей Бочаров поздравил Юрия Лепёхина с 75-летним юбилеем, который Народный учитель России отметил 23 сентября, и подарил Юрию Васильевичу учебник арифметики 19 века. Напомним, Юрий Васильевич Лепёхин...
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|Общество
|05.10.2017 15:11
Гала-концерт XIV всероссийского конкурса песни среди осуждённых «Калина Красная» проходит сегодня в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». Лауреаты этого года выступают на сцене гарнизонного Дома офицеров. С учетом статуса участников финала, на время подготовки и проведения концерта предприняты соответствующие меры безопасности. Все исполнители были этапированы в Волгоградскую область из колоний нескольких регионов и размещены в пенитенциарных учреждениях в соответствии с установленным судом режимом содержания. Помимо финалистов конкурса, на гала-концерте по традиции выступят гости — музыканты эстрадно-духового оркестра УФСИН по Волгоградской области, а также государственный ансамбль...
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|Экономика
|05.10.2017 14:32
На время проведения экспертизы приостановлено судебное разбирательство между ООО "Дорстройсервис" и комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, где слушается дело о признании недействительным одностороннего отказа заказчика от исполнения государственного контракта по реконструкции шоссе Авиаторов в Волгограде. Напомним, в июне текущего года комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области в одностороннем порядке расторг контракт с подрядчиком ООО "Дорстройсервис". Среди причин назывались отставание от графика и плохое качество работ. К тому времени из суммы контракта, который составляет 2,45 млрд рублей, фактически было оплачено 1,5 млрд рублей. Подрядчик,...
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|Происшествия
|05.10.2017 13:53
Следственные органы выясняют обстоятельства смерти контрактника одной из воинских частей в Волгоградской области, сообщил ИА "Высота 102" источник в правоохранительных органах. Как стало известно, трагический инцидент произошел в Калачевском районе Волгоградской области. По предварительным данным, причиной гибели военнослужащего мог стать суицид. ЧП произошло не на территории части. Мужчину нашли мертвым по его месту жительства. К такому шагу погибшего подтолкнули семейные обстоятельства.
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|Расследования
|05.10.2017 12:43
Изменена мера пресечения в отношении подозреваемого в хищении цветных металлов с территории ОАО "Волгограднефтемаш". Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. Фигурант уголовного дела - 34-летний житель Волгограда - 2 сентября был помещен под домашний арест. Не согласившись с избранной мерой пресечения, прокуратура Волгограда обжаловала указанное постановление суда в апелляционном порядке. Суд отменил постановление и удовлетворил ходатайство следователя о необходимости заключения подозреваемого под стражу. По данным следствия, данное лицо обвиняется в хищении ферросплавов и цветных металлов с территории...
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|Общество
|05.10.2017 12:15
«Герой» публикации ИА «Высота 102», директор ООО «Дом Сервис ЮГ» Константин Генералов не согласился с изложенными фактами в материале «В Волгограде УК с подмоченной репутацией пытаются захватить новые дома» и отправил исковое заявление в суд Красноармейского района защищать свою честь, достоинство и деловую репутацию. Более всего возмутили господина Генералова сведения одного из жильцов дома Александра Шмакова, которые «бросают тень на мое доброе имя», - говорится в заявлении. В частности, он просил суд признать сведения, цитируем: «Путем воровского метода господин Генералов начальник ЖЭУ №25 решил нас перевести в компанию ДОМ ЮГ Сервис»: «Путем подлога документов провести как будто очно, заочное собрание»;...
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|Финграмотность
|05.10.2017 11:42
В Волгограде стартовал первый Чемпионат по финансовой грамотности среди школьных команд. В первый день чемпионата школьники участвовали в коммуникативном турнире и показывали свое умение рассуждать на сложные финансовые темы. Нужно ли следить за инфляцией и корректировать свое финансовое поведение? Должен ли школьник работать во время школьных каникул летом? Ребята отстаивали противоположные точки зрения и учились находить аргументы, слышать мнение оппонента и вести диалог. Сегодня, 5 октября, в 14:00 в гимназии № 17 по адресу: Волгоград, ул. Ростовская, 4, состоится второй день Чемпионата, передает ИА «Высота 102». Школьные команды гимназии № 17, лицея № 6 и школы № 48...
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|Экономика
|05.10.2017 11:24
На оптовой базе в Волгограде сотрудники ветнадзора и транспортной прокуратуры обнаружили запрещенную к ввозу в РФ санкционную продукцию в количестве 237 кг. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, изъяты сыры производства Германии, Нидерландов и Украины. По данным ведомства, продукция уничтожена путем сжигания в крематоре в присутствии понятых. Ранее сообщалось о выявлении и уничтожении 5,5 кг немецкого сыра с благородной плесенью.
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|Общество
|05.10.2017 10:58
Нерадивую мать, жительницу Кумылженского района, ограничили в родительских правах. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора области Ольга Токарева, такое решение районный суд принял после обращения руководителя районного надзорного органа. Правоохранители выяснили, что 28-летняя мать двоих дочерей - четырех и шести лет - нигде не работала и выпивает. Воспитанием девочек занимается только их отец. Но чтобы прокормить детей, мужчине приходится много работать, поэтому времени на малышек у него не хватает. Что дальше ждет семью - покажет время, но, как отмечают в прокуратуре, если женщина не возьмется за ум, то рискует окончательно потерять детей. В следующий раз родительских прав ее...
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|Расследования
|05.10.2017 10:08
По факту гибели этой ночью в пожаре двух человек следственным отделом по Дзержинскому району СУ СКР по области проводится доследственная проверка. Об этом сообщила ИА "Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая. Напомним, ЧП произошло в многоэтажном доме, расположенном на улице Танкистов в Дзержинском районе Волгограда. Уже установлено, что во время пожара в квартире находились женщина со своим сожителем и их знакомый. Спасаясь от огня, женщина выпрыгнула из окна, и погибла от полученных при падении травм. Гость закрылся в ванной комнате, но это не спасло его - причиной смерти, по мнению специалистов, стало отравление угарным...
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|Общество
|05.10.2017 10:00
Чин освящения крестов для купольной части тюремного храма апостола Андрея Первозванного СИЗО №1 на улице Голубинской, сегодня совершил Митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. Как сообщает ИА «Высота 102», на церемонии присутствовали священнослужители, общественники, руководители силовых структур, глава администрации Волгограда Виталий Лихачев, депутат Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов, уполномоченный по правам человека в Волгоградской области Валерий Ростовщиков и др. Они поздравили руководство УФСИН России по Волгоградской области с завершением реконструкции корпусов старейшего в городе СИЗО. Правящий архиерей назвал восстановление храма «возрождением исторической справедливости». «Желаю, чтобы все населяющие эти казематы люди обратились к покаянию, обрели в дальнейшем радость свободы,...
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