



Природный парк «Усть-Медведицкий» занял первое место в номинации «Лучший экологический маршрут в природных парках» ежегодного регионального конкурса «Лидеры туриндустрии Волгоградской области». Об этом сообщается на официальном сайте «Год экологии 2017», передает ИА «Высота 102». Парк предложил в своей номинации одно из самых популярных и востребованных направлений экологического туризма – речные сплавы. По территории этого парка протекает сразу несколько рек — Дон, Хопёр и Медведица. Поэтому именно водный туризм стал одной из главных специализаций «Усть-Медведицкого». Разработано пять сплавных маршрутов продолжительностью от 1 до 6 дней. Они включают в себя как водные путешествия на байдарках по самым живописным участкам рек, так и отдых на песчаных пляжах.

Члены жюри особо отметили не только популярность предлагаемых парком «Усть-Медведицкий» маршрутов, но и их доступность и с точки зрения стоимости, и в плане отсутствия особых требований к уровню подготовки туристов: среди разработанных экомаршрутов есть рассчитанные как на опытных, так и начинающих байдарочников, а также семьи с детьми.

Подробно http://ecoyear.ru/2017/10/park-ust-medveditskij-stal-pobeditelem-konkursa-lidery-turindustrii-volgogradskoj-oblasti/



