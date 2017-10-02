







Стадион «Волгоград Арена», который возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года, будет построен и введен в эксплуатацию в установленные сроки. К такому мнению пришли представители ФИФА и оргкомитета «Россия - 2018», совершающие шестой визит в Волгоград в рамках инспекционного тура по российским городам – организаторам ЧМ, не принимавшим участия в Кубке Конфедераций. Как сообщает корр. ИА «Высота 102», сегодня на площадке волгоградского стадиона директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит поделился с журналистами впечатлениями от увиденного в городе. Общение с местными и федеральными СМИ было организовано в формате пресс - подхода.













Помимо представителя ФИФА, о ходе инспекционного визита рассказали вице - губернатор региона Евгений Харичкин и операционный директор оргкомитета «Россия -2018» Дмитрий Годунов. Целью визита был обозначен осмотр всех объектов, готовящихся в Волгограде к чемпионату и принятие финальных решений по тому, как они будут работать в дни матчей, как будет использоваться инфраструктура, выстроена организация мероприятий и перемещение огромных потоков болельщиков и туристов, клиентских групп, журналистов со всего мира, спонсоров и спортсменов. Все официальные лица были дипломатичны и позитивны в оценках, отметили красоту «Волгоград Арены» и удобство места, выбранного под строительство. Дмитрий Годунов выразил уверенность, что стадион успешно примет игры чемпионата мира, а Колин Смит заявил, что комиссия не увидела рисков для срыва сроков сдачи объекта. Представитель ФИФА также восхитился потрясающим видом на Волгу, отметил хорошее состояние недавно засеянного газона и подтвердил, что в апреле-мае на стадионе «Волгоград Арена» планируется провести тестовые матчи, организационно идентичные тем, что пройдут летом 2018 года. Вице – губернатор Евгений Харичкин назвал инспекционный визит возможностью «сверить позиции и определить точки, которые нужно дорабатывать». В целом было отмечено, что все идет по плану. Завтра комиссия ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» отправится в Калининград.







