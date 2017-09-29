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Аналитика
 01.10.2017 18:06

Программа "Взгляд с Высоты": Кризис в волгоградском футболе как явление и его проявления




В сегодняшней программе: болельщики и ветераны спорта обеспокоены шатким положением футбольного клуба "Ротор-Волгоград" в первом дивизионе, и, в частности, высказывают недовольство преимуществом иногородних игроков в команде города-героя. Почему руководство клуба и спорткомитета не делают ставку на воспитанников местного футбола, как исправить ситуацию в деле подготовки подрастающей смены волгоградских футболистов и кто они, энтузиасты, которые без привлечения бюджетных средств занимаются с детьми? Подробности - в видеоматериале ИА "Высота 102". 

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Общество 01.10.2017 16:33

Митинг против застройки поймы реки Царица в Волгограде оказался малочисленным Около 20 человек пришли сегодня на митинг противников застройки поймы реки Царица в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», санкционированная акция прошла на площади Металлургов в Краснооктябрьском районе. Широко анонсированное мероприятие, на котором организаторы обещали поднять ряд экологических проблем, не заинтересовало горожан. Не было на митинге ни обещанной казачьей песни, ни федеральных чиновников, ни священнослужителей, которых якобы приглашали организаторы данного мероприятия. Участникам акции, а также наблюдающим за происходящим представителям СМИ, прочитали легенду, почему речка стала называться Царицей. Затем организатор акции подробно рассказал о проблемах малых рек, несанкционированных свалках, заметив, что в регионе необходимо срочно начать раздельный...
Прочитана: 3889 раз
Спорт 01.10.2017 13:59

Ватерполисты команды “Спартак-Волгоград” со счетом 14:5 обыграли немецкую команду “Дуйсбург” в заключительной встрече второго квалификационного раунда европейской лиги чемпионов. Об этом сообщил ИА “Высота 102” пресс-атташе клуба Аркадий Вариводский. Матч проходил в хорватском Загребе. Из трех игр волгоградцы одержали две победы над “Дуйсбургом” и черногорским «Ядраном», и сыграли вничью с командой хозяев “Младостью”. С этими результатами волгоградские ватерполисты уверенно проходят в третий квалификационный раунд международных соревнований, которые пройдут 14 и 18 октября. Один из матчей состоится в Волгограде.
Прочитана: 4930 раз
Происшествия 01.10.2017 10:55

Мужчина сгорел на пожаре в Серафимовичском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, трагедия произошла минувшей ночью в хуторе Подолховский на улице Садовой. К прибытию пожарных расчетов частный дом уже был полностью объят пламенем. Тело 36-летнего мужчины нашли после того, как пожар был потушен. Спасатели полагают, что он стал жертвой небрежного обращения с огнем.
Прочитана: 2708 раз
Происшествия 01.10.2017 10:02

Один человек погиб и еще один получил травмы в результате ДТП в Жирновском районе, на 36 километре трассы “Калининск-Жирновск-Камышин». Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, 29-летняя женщина, сидевшая за рулем SsangYong Musso, не справилась с управлением и опрокинулась в кювет. От полученных травм она умерла до прибытия врачей скорой помощи, ее пассажир, с травмой головы, был доставлен в больницу.
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Общество 01.10.2017 07:27

Подрядчик из Ростовской области - "Волгоградское ДСУ" - по решению суда за счет собственных средств должен устранить дефекты на ул. 13-й Гвардейской в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, компании дали месяц со дня вступления судебного решения в силу. Сегодня на ранее отремонтированном участке дороги наблюдается выкрашивание (разрушение) дорожного покрытия, провал люка, просадка и разрушение тротуара. Иск подало МУ "Комдорстрой". Муниципальное учреждение, которое выступало заказчиком дорожных работ, также требовало от компании устранить дефекты в Тракторозаводском районе на ул. Баумана и в центре города на ул. Коммунистическая в рамках гарантийных обязательств по контракту, заключенному в 2014 году....
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Общество 30.09.2017 17:06

Обманутые дольщики «АхтубаСитиПарк» разбили палатки около мэрии ВолжскогоСегодня в сквере около здания администрации Волжского обманутые дольщики «АхтубаСитиПарк» провели седьмой по счету митинг. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в акции приняли участие около 60 человек. В сквере дольщики разбили палатки с адресами домов, которые так и не построила компания. Все желающие могли побить поварешками в три пустые баки с аббревиатурой «АСП», символизирующее название жилого комплекса, выпить горячего чая в одной из палаток. Дольщики разыграли сценки так и не случившегося новоселья, но эти картины вызывали не только смех людей, которые стояли с плакатами, но и слезы. Особенно трогательным было выступление маленькой обманутой дольщицы Евы, которая в стихах рассказала,...
Прочитана: 13172 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 30.09.2017 16:07

Российские и белорусские реконструкторы «сразились» за Лысую гору в Волгограде Кровопролитные бои на южных рубежах Сталинграда воссоздали сегодня перед волгоградцами и гостями города российские и белорусские военные реконструкторы, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Во второй день  всероссийского военно-исторического фестиваля «Они сражались за Родину» почти две сотни энтузиастов-любителей военной истории из Волгограда, Белгорода, Москвы, Воронежа, Новороссийска, Бреста и ряда других городов «сражались» на Лысой горе, которую называют вторым Мамаевом курганом. С Лысой горы открывается панорама южных районов города, поэтому объект имел стратегическое значение. Масштабное действо по реконструкции боев за Лысую гору было приурочено к 75-й годовщине Сталинградской Победы.  На поле боя зрители...
Прочитана: 7118 раз
Общество 30.09.2017 14:28

Волгоград вернулся в десятку городов с самыми «убитыми дорогами» на карте проекта ОНФ Участники проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» по итогам 10-месячного рейда обновили дорожный рейтинг городов России. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте ОНФ России, сообщает ИА "Высота 102",  с  декабря 2016 г. эксперты Народного фронта оценили качество дорог в 84 субъектах РФ, побывали более чем в 110 городах, проехали 63 тыс. км по дорогам федерального, регионального и муниципального значения. Участники рейда анализировали состояние гарантийных дорог, участков, которые они уже инспектировали ранее – в 2015–2016 гг., а также состояние тех...
Прочитана: 6110 раз
Общество 30.09.2017 13:15

Зенитчики мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, завершили переобучение на новый переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) «Верба» в ходе полевого выхода в учебном центре войск ПВО в Ейске. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ЮВО, около 10 мишеней, имитирующих вертолеты и аэродинамические цели при стрельбе на встречу и вдогон, были сбиты за время практических стрельб. В ходе обучения подразделения изучили боевую работу комплекса, устройство и тактико-технические характеристики ПЗРК, освоили навыки боевой работы на комплексе и боевого применения. Военнослужащие сдали экзамены, а на будущей неделе им предстоит провести показные боевые стрельбы по завершению полевого выхода. Справка: ПЗРК «Верба»...
Прочитана: 1115 раз
Спорт 30.09.2017 12:54

Ничьей закончилась выездная игра 16 тура ФНЛ Первенства России, на которой футболистам «Ротор-Волгоград»  противостояла команда «Луч-Энергия» из Владивостока, сообщает ИА «Высота 102». Встреча прошла на домашнем поле «Луча» - стадионе «Динамо». В первом тайме волгоградцы сделали уверенную заявку на победу, уже на 10 минуте гол в ворота хозяев забил нападающий «Ротора» Владимир Романенко. Исправить ситуацию до конца первого игрового отрезка футболистам  «Луча» не удалось. В начале второго тайма счет сравнялся. На 50 минуте встречи голом в ворота гостей ответил полузащитник Александр Носов.
Прочитана: 3403 раз
Происшествия 30.09.2017 12:34

Свыше 70 нарушителей выявили сотрудники ГИБДД в ходе пятничного рейда по «отлову» пьяных водителей в Волгограде. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», первыми в поле зрения инспекторов попали, как это ни странно, сотрудники цирка. Из окон проезжающих автомобилей, украшенных транспарантами цирка Юрия Никулина, высовывались люди в костюмах, выкрикивали приветствия жителям города и активно зазывали их на свое представление. Инспекторы ГИБДД посчитали, что такое поведение на дороге может быть небезопасным как для самих цирковых артистов, так и других участников дорожного движения. Полицейские, которые стояли на посту на площади Ленина, пустились в погоню за шумной колонной. Остановили профессиональных...
Прочитана: 6116 раз
Расследования 30.09.2017 10:43

К 2 годам лишения свободы условно приговорен житель Урюпинска за кражу из магазина бутылки водки. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение суда. Установлено, что подсудимый целенаправленно подошел к витринам с алкогольной продукцией, убедился, что за ним не наблюдают, и похитил бутылку водки объемом 0,5 литра стоимостью 242 рубля 70 копеек. О действиях посетителя магазина догадался персонал. Мужчине попытались перегородить дорогу, но он, оттолкнув продавца, попытался убежать с похищенной бутылкой. Однако сотрудникам магазина удалось задержать грабителя. Свою вину на суде он полностью признал и раскаялся. Установлено, что мужчина на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, воспитывает...
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Общество 30.09.2017 08:05

Редакция ИА «Высота 102» продолжает серию публикаций, посвященных депутатам Госдумы от Волгоградской области. Напомним, съемочная группа уже побывала в селах Ленинского и Городищенского районов Волгоградской области, чтобы выяснить, знают ли волгоградцы своих избранников, с какими просьбами обращались они к парламентариям высшего законодательного органа страны, какую помощь получили. Выяснилось, что депутата Ирину Гусеву на округе №84 знают, но мало кто говорит о ней добрые слова. Владимира Плотникова, избранного по округу №83, который «сидит» в думе уже третий созыв и курирует аграрную политику, селяне не знают вовсе.  В этот раз съемочные группы отправились в Еланский и Чернышковский районы. Напомним, Волгоградскую...
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Аналитика 29.09.2017 20:01

Смотрите сегодня в программе: Волгоград превратился в недоступную среду для инвалидов. В Россошках перезахоронили останки 345 румынских солдат — без военного оркестра и почетного караула. Очевидцы первой в мире ядерной катастрофы спустя 60 лет после трагедии вспомнили о случившемся на памятном митинге в Волгограде. Фанаты «Ротора» откровенно и жестко — о том, что происходит с любимой командой. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
Прочитана: 20931 раз
Происшествия 29.09.2017 19:03

По предварительным данным, пятеро человек, среди которых двое детей, пострадали в результате столкновения иномарки и отечественной легковушки в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" очевидцы, авария произошла несколько минут назад на границе Советского района вблизи села Песчанка. Столкнулись "Hyundai Santa Fe" и "Лада Приора". Сообщается, что водитель иномарки при выезде из Песчанки на трассу "Волгоград-Каменск-Шахтинский" не заметил отечественную легковушку. Все пострадавшие доставлены в больницу. Как уточнили информагентству в региональном главке МВД, в больницу были госпитализированы не пятеро, а четверо человек, в том числе 16-летний подросток.
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