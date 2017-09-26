Группа Компаний "Чистый город" на заседании инвестиционного Совета города Волгодонск представила этапы реализации концессионного соглашения по возведению полигона ТКО и сортировочного комплекса. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Группе Компаний, современные объекты сферы обращения с отходами будут построены в Волгодонске к концу 2018 года. Соответствующее концессионное соглашение заключено в августе этого года между администрацией города Волгодонска и компанией "ЭкоЦентр" в лице ГК "Чистый город". Проект предусматривает возведение полигона захоронения отходов производства и потребления, сортировочный комплекс и перерабатывающие мощности. Группа Компаний внесла существенные предложения по его корректировке. Так, проектная мощность полигона захоронения отходов производства и потребления увеличилась практически в 6 раз, а стоимость и срок его строительства сократились за счет применения оптимальных технологий. Объект будет возведен на пять месяц раньше, чем планировалось изначально, а стоимость составит 840,5 миллиона рублей. Оптимизация проекта напрямую сказывается на снижении тарифа на обработку и захоронение.

По словам председателя Совета директоров Группы Компаний "Чистый город" Полины Вергун, внесение изменений в проектную документацию придаст данному объекту статус межмуниципального. Полигон и мусоросортировочный комплекс обеспечат потребности в размещении и обработки отходов десяти муниципальных образований Ростовской области, включая город Волгодонск. В случае экономической целесообразности объект может стать универсальным в части расширения спектра работы с различными видами отходов. В частности, на основе анализа состава и объема образующихся отходов планируется подбор дополнительного оборудования по их обезвреживанию и переработке.

Данный проект, напомним, в соответствии с концессионным соглашением будет реализован за счет средств ГК "Чистый город" с привлечением средств Ростовской атомной электростанции.



