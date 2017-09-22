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Происшествия
 23.09.2017 21:03

В Волгограде энергетики укрепляют опоры после подвижки грунта на стройке

Бригады энергетиков работают над укреплением опор линий электропередач в районе пересечения улиц Гомельская и Череповецкая в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, недалеко от стройки, где возводится многоэтажка, провалился грунт на два метра. В результате сдвинулись световые опоры, натянулись линии электропередач. Сейчас последствия подвижки грунта ликвидируются. 


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Спорт 23.09.2017 15:47

На стадионе "Пищевик" в Волгограде районная команда проигрывает футбольный газон школе ЦСКА Дирекция стадиона "Пищевик" фактически вытеснила с газона футбольную команду "Спартак" молодежного подросткового центра Ворошиловского района, в которой юные дарования занимаются бесплатно. Об этом ИА "Высота 102" сообщили родители, чьи дети с недавнего времени больше не могут посещать тренировки на стадионе "Пищевик". Все началось 1 сентября, когда воспитанников районного "Спартака", а это более 30 мальчишек в возрасте от 8 до 13 лет, не пустили на футбольное поле. Родителям пояснили, что все время занятий на газоне стадиона "Пищевик" продано школе ЦСКА. Эта новость шокировала пап и мам юных футболистов, так как ровно год назад им обещали, что с...
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Экономика 23.09.2017 13:56

Почти сорок руководителей волгоградских предприятий посетили накануне город Котельниково Волгоградской области. Начался бизнес-тур, который организовали ЕвроХим-ВолгаКалий, администрация района, комитет экономической политики и развития региона с посещения поверхностного комплекса горно-обогатительного комбината и экскурсии по городу. Это помогло предпринимателям в определении главной цели визита – выявить возможности ведения бизнеса для оживления и развития комфортной городской среды Котельниково. Эти вопросы они обсудили на совещании, которое прошло в микрорайоне Восточный. Тема создания благоприятных условий для проживания здесь очень актуальна, поскольку уже в ближайшее время, после запуска пока строящегося ГОКа, население города вырастет в полтора раза. Подробности – в видеорепортаже ИА «Высота 102».
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Происшествия 23.09.2017 09:53

Тяжелые травмы во время ремонта грузового автомобиля получил 38-летний слесарь одного из автотранспортных предприятий, об этом сообщили ИА “Высота 102” представители экстренных служб региона. Инцидент произошел в Красноармейском районе на улице 40 лет  ВЛКСМ. Перелом позвоночника,  множественные  переломы  ребер мужчине нанесла рухнувшая на него кабина грузовика. Упала она  из-за обрыва страховочного троса. Пострадавшего доставили в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи № 15. 
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Происшествия 23.09.2017 09:24

Два человека погибли и один пострадал в аварии в Калачевском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, инцидент произошел на 66 км трассы «Волгоград-Каменск-Шахтинский” накануне. Водитель «BMW-525» не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу. Там авто в лоб столкнулось с ”Mazda-6”. От полученных травм погибли  водитель и пассажирка “шестой” . Сам водитель BMW с травмами доставлен в больницу.
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Культура 23.09.2017 09:00

Почему бегемот Светик приехал на гастроли в Волгоградский цирк одного цвета, а перед представлением – станет совсем другим? Как гиппопотам приучил к вегетарианству свою подругу – собаку Найду? Кого еще из экзотических животных увидят зрители на представлениях совместной программы Росгосцирка и легендарного цирка Юрия Никулина, которую презентуют в Волгоградском цирке 23 сентября? И кто они, смелые девушки-мотокаскадеры, которые покажут головокружительные трюки на байках? Об этом – в репортаже ИА «Высота 102». 
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Экология 23.09.2017 08:59

Ежедневную свалку созерцают волгоградцы, проживающие в многоэтажках на улицах Николаевская, Саушинская, Зерноградская в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» жильцы пытаются как-то повлиять  на управляющую компанию ООО  «Южное», которая обслуживает их дома. «Но там отвечают: договор на вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора   с вами заключен, заявки на бункеры подаются своевременно, мол, чего вы еще хотите?», - рассказывают горожане.  А хотят люди только одного – дышать свежим воздухом. Контейнерная...
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Общество 23.09.2017 07:39

Почетный гражданин Волгограда Борис Усик: "Желание перезахоронить румынских фашистов с почестями - это наглость !" На следующей неделе в Волгоград прибывает официальная делегация из Румынии. Цель приезда, как сообщает ИА "Высота 102", указана в письме, подписанным Временным Поверенным в делах посольства этой страны в Российской федерации Виорелу Кожокару, цитата: «участие в церемонии перезахоронения останков румынских  военных героев, погибших  под Сталинградом».  При этом румынский дипломат  просит власти оказать поддержку по обеспечению этого мероприятия и предоставить для этой церемонии  «взвод  гвардии, почетный караул, военный оркестр» и так далее.      ...
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Экология 23.09.2017 07:25 (Обновлено: 23.09.2017 11:18)

Сегодня в Москве на VI межведомственном круглом столе по координации взаимодействия федеральных органов власти, органов власти субъектов Российской Федерации и бизнеса в сфере обращения с отходами  руководители группы компаний «Чистый город» поделились первым опытом  работы в статусе регионального оператора сферы ТКО. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, ключевые вопросы круглого стола - изменения законодательства в области обращения с отходами, программы и меры по поддержке отрасли, основные риски работы регионального оператора, взаимодействие бизнеса с контролирующими органами. После пленарного заседания, которое открыл заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис,  на  тематической сессии председатель совета директоров группы компаний «Чистый город»...
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Расследования 22.09.2017 20:57

За информацию, которая помогла найти убийц 5-летней Софьи в Калаче-на-Дону, получит вознаграждение 73-летний местный житель. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. Мужчина сообщил следователям важные детали. Он рассказал, что раньше не раз видел подозреваемого вместе с пропавшим ребенком. Также обратил внимание на резкое исчезновении того после начала поисковых мероприятий. Мужчина был уверен, что подозреваемый вывез девочку за пределы региона и сообщил эту информацию в полицию. Эти важные данные впоследствии помогли оперативникам выйти на подозреваемого. Губернатор уже поддержал ходатайство МВД и СК о выплате ранее объявленного денежного вознаграждения. Напомним, что задержанный 55-летний подозреваемый нигде не работал, часто выпивал...
Прочитана: 28693 раз
Общество 22.09.2017 20:23

Сегодня завершился прием заявок от потенциальных участников конкурса на установку 1500 дорожных знаков на основных магистралях Волгограда. Все шесть претендентов, представившие документы, допущены к следующему этапу, сообщили ИА «Высота 102» в мэрии.  В целом на данные мероприятия выделено 30 млн рублей, на эти средства планируется установить более 5 тысяч знаков, в том числе те, что появятся согласно новой дислокации дорожных знаков, и те, которые заменят существующие. Общая сумма разбита на два лота. В ходе первого  аукциона определена подрядная организация, которая выполнит часть работ по установке знаков на сумму в 22 млн рублей. Контракт с компанией будет подписан в ближайшее время....
Прочитана: 736 раз
Аналитика 22.09.2017 20:11

Смотрите сегодня в выпуске: Соня Четвертнова найдена убитой. Задержаны двое подозреваемых, один из них сознался. Жители многоэтажек Красноармейского района Волгограда борются со свалкой под окнами. В Волгоградской области с военного памятника осыпается "20-миллионный" ремонт, сделанный два года назад. Жители Среднеахтубинского и Ленинского районов рассказали о своих бедах главе регионального МВД. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни. 
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Общество 22.09.2017 17:40

В Волгограде победители музыкального фестиваля лиги КВН получили призы от ЛУКОЙЛа Музыкальный фестиваль Волгоградской лиги КВН собрал накануне в Доме офицеров сотни зрителей. Как сообщает ИА «Высота 102», десять «взрослых» команд из вузов Волгограда и Волжского, а также сборная малышей «Лего» боролись за победу до последних минут фестиваля. Волгоградцы  активно участвуют в лигах разного уровня  АМИК (А. Масляков и компания),  в том числе и на проектах Первого канала. Поэтому уровень выступлений был очень высок – сорвать бурные аплодисменты зрителей удалось всем командам.   Все показанные  миниатюры соответствовали  общей идеи КВНовского движения - здоровый молодежный актуальный юмор для всех. Жюри отметило и тонкие политические зарисовки,...
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Расследования 22.09.2017 17:21

Экс-директор филиала МФЮА в Волгограде обвиняется почти в 90 эпизодах получения денег от студентов До 9 лет лишения свободы грозит бывшему директору волгоградского филиала Московской финансово-юридической академии (МФЮА) за совершение около 90 эпизодов коммерческого подкупа. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, экс-руководитель аккредитованного образовательного частного учреждения высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА" обвиняется в 72 эпизодах коммерческого подкупа, совершенного организованной группой, за незаконные действия (п.п. "а", "в" ч. 7 ст. 204 УК РФ) и 17 эпизодах мелкого коммерческого подкупа (ч. 1 ст. 204.2 УК РФ). Обвинительное заключение утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу. По версии следствия, в 2014-2016 гг обвиняемая, являясь организатором...
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Расследования 22.09.2017 17:19

Подозреваемый в убийстве пропавшей неделю назад в Волгоградской области девочки признался в совершении преступления (ФОТО И ВИДЕО) Подозреваемый в убийстве 5-летней Сони Четвертновой, которая пропала неделю назад в Калаче-на-Дону, дал признательные показания.Об этом ИА "Высота 102" сообщили в СУ СК по Волгоградской области. Следователи регионального управления Следственного комитета Российской Федерации приступили к осмотру места происшествия. С применением криминалистической техники ими тщательно исследуется хозяйственная постройка, где сегодня было обнаружено тело пятилетнего ребенка. Вероятнее всего, именно там 55-летний житель Калача-на-Дону расправился с девочкой. Напомним, потерпевшая пропала без вести ровно неделю назад, 15 сентября 2017 года. Девочка не вернулась с детской площадки, расположенной буквально в 50 метрах от ее дома. По данному факту первым отделом по расследованию особо важных...
Прочитана: 47763 раз
Расследования 22.09.2017 16:54

Пропавшая неделю назад в Волгоградской области Соня Четвертнова подверглась насилию (ФОТО С МЕСТА СОБЫТИЯ) В отделе МВД Калачевского района  в настоящее время идет допрос подозреваемого в убийстве 5-летней Сони Четвертновой.  Как сообщил  ИА «Высота 102» заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Антон Корнаухов, допрос 55-летнего Павла Лукьяненко, одного из задержанных по подозрению в причастности к убийству ребенка,  проходит с участием начальника ГУ МВД по Волгоградской области Александра Кравченко и руководителя регионального управления СК РФ Михаила Музраева. Как уточнил Антон Корнаухов, тело 5-летней Сони Четвертновой было обнаружено сегодня в нескольких кварталах от дома, где она жила, в хозпостройке площадью примерно метр на метр. Между тем, как сообщил ИА «Высота 102» источник в правоохранительных...
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23 сентября 21:03
В Волгограде энергетики укрепляют опоры после подвижки грунта на стройке
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