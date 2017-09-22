За информацию, которая помогла найти убийц 5-летней Софьи в Калаче-на-Дону, получит вознаграждение 73-летний местный житель. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. Мужчина сообщил следователям важные детали. Он рассказал, что раньше не раз видел подозреваемого вместе с пропавшим ребенком. Также обратил внимание на резкое исчезновении того после начала поисковых мероприятий. Мужчина был уверен, что подозреваемый вывез девочку за пределы региона и сообщил эту информацию в полицию. Эти важные данные впоследствии помогли оперативникам выйти на подозреваемого. Губернатор уже поддержал ходатайство МВД и СК о выплате ранее объявленного денежного вознаграждения. Напомним, что задержанный 55-летний подозреваемый нигде не работал, часто выпивал...

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