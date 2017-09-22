|Происшествия
|23.09.2017 09:24
Два человека погибли при лобовом столкновении иномарок в Волгоградской области
Два человека погибли и один пострадал в аварии в Калачевском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, инцидент произошел на 66 км трассы «Волгоград-Каменск-Шахтинский” накануне. Водитель «BMW-525» не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу. Там авто в лоб столкнулось с ”Mazda-6”. От полученных травм погибли водитель и пассажирка “шестой” . Сам водитель BMW с травмами доставлен в больницу.
Волгоградцы - о "плюсах" и "минусах" президента России и губернатора Волгоградской области
Эксперты ОНФ помогли главврачам волгоградских поликлиник сократить путь до пациентов
Жители Волгоградской области заждались в селах депутатов Госдумы
Как известно, в марте будущего, 2018 года пройдут выборы президента России. Спецгруппа ИА «Высота 102» в течение недели выходила на...
Работу поликлиник Волгограда и Городища оценил столичный эксперт Общероссийского народного фронта. Как сообщает ИА «Высота 102», директор центра...
Прошел год со дня выборов в Государственную думу Федерального собрания России...
|Происшествия
|23.09.2017 09:53
Тяжелые травмы во время ремонта грузового автомобиля получил 38-летний слесарь одного из автотранспортных предприятий, об этом сообщили ИА “Высота 102” представители экстренных служб региона. Инцидент произошел в Красноармейском районе на улице 40 лет ВЛКСМ. Перелом позвоночника, множественные переломы ребер мужчине нанесла рухнувшая на него кабина грузовика. Упала она из-за обрыва страховочного троса. Пострадавшего доставили в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи № 15.
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|Культура
|23.09.2017 09:00
Почему бегемот Светик приехал на гастроли в Волгоградский цирк одного цвета, а перед представлением – станет совсем другим? Как гиппопотам приучил к вегетарианству свою подругу – собаку Найду? Кого еще из экзотических животных увидят зрители на представлениях совместной программы Росгосцирка и легендарного цирка Юрия Никулина, которую презентуют в Волгоградском цирке 23 сентября? И кто они, смелые девушки-мотокаскадеры, которые покажут головокружительные трюки на байках? Об этом – в репортаже ИА «Высота 102».
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|Экология
|23.09.2017 08:59
Ежедневную свалку созерцают волгоградцы, проживающие в многоэтажках на улицах Николаевская, Саушинская, Зерноградская в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» жильцы пытаются как-то повлиять на управляющую компанию ООО «Южное», которая обслуживает их дома. «Но там отвечают: договор на вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с вами заключен, заявки на бункеры подаются своевременно, мол, чего вы еще хотите?», - рассказывают горожане. А хотят люди только одного – дышать свежим воздухом. Контейнерная...
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|Общество
|23.09.2017 07:39
Почетный гражданин Волгограда Борис Усик: "Желание перезахоронить румынских фашистов с почестями - это наглость !"
На следующей неделе в Волгоград прибывает официальная делегация из Румынии. Цель приезда, как сообщает ИА "Высота 102", указана в письме, подписанным Временным Поверенным в делах посольства этой страны в Российской федерации Виорелу Кожокару, цитата: «участие в церемонии перезахоронения останков румынских военных героев, погибших под Сталинградом». При этом румынский дипломат просит власти оказать поддержку по обеспечению этого мероприятия и предоставить для этой церемонии «взвод гвардии, почетный караул, военный оркестр» и так далее. ...
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|Экология
|23.09.2017 07:25 (Обновлено: 23.09.2017 11:18)
Сегодня в Москве на VI межведомственном круглом столе по координации взаимодействия федеральных органов власти, органов власти субъектов Российской Федерации и бизнеса в сфере обращения с отходами руководители группы компаний «Чистый город» поделились первым опытом работы в статусе регионального оператора сферы ТКО. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, ключевые вопросы круглого стола - изменения законодательства в области обращения с отходами, программы и меры по поддержке отрасли, основные риски работы регионального оператора, взаимодействие бизнеса с контролирующими органами. После пленарного заседания, которое открыл заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис, на тематической сессии председатель совета директоров группы компаний «Чистый город»...
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|Расследования
|22.09.2017 20:57
За информацию, которая помогла найти убийц 5-летней Софьи в Калаче-на-Дону, получит вознаграждение 73-летний местный житель. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. Мужчина сообщил следователям важные детали. Он рассказал, что раньше не раз видел подозреваемого вместе с пропавшим ребенком. Также обратил внимание на резкое исчезновении того после начала поисковых мероприятий. Мужчина был уверен, что подозреваемый вывез девочку за пределы региона и сообщил эту информацию в полицию. Эти важные данные впоследствии помогли оперативникам выйти на подозреваемого. Губернатор уже поддержал ходатайство МВД и СК о выплате ранее объявленного денежного вознаграждения. Напомним, что задержанный 55-летний подозреваемый нигде не работал, часто выпивал...
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|Общество
|22.09.2017 20:23
Сегодня завершился прием заявок от потенциальных участников конкурса на установку 1500 дорожных знаков на основных магистралях Волгограда. Все шесть претендентов, представившие документы, допущены к следующему этапу, сообщили ИА «Высота 102» в мэрии. В целом на данные мероприятия выделено 30 млн рублей, на эти средства планируется установить более 5 тысяч знаков, в том числе те, что появятся согласно новой дислокации дорожных знаков, и те, которые заменят существующие. Общая сумма разбита на два лота. В ходе первого аукциона определена подрядная организация, которая выполнит часть работ по установке знаков на сумму в 22 млн рублей. Контракт с компанией будет подписан в ближайшее время....
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|Аналитика
|22.09.2017 20:11
Смотрите сегодня в выпуске: Соня Четвертнова найдена убитой. Задержаны двое подозреваемых, один из них сознался. Жители многоэтажек Красноармейского района Волгограда борются со свалкой под окнами. В Волгоградской области с военного памятника осыпается "20-миллионный" ремонт, сделанный два года назад. Жители Среднеахтубинского и Ленинского районов рассказали о своих бедах главе регионального МВД. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
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|Общество
|22.09.2017 17:40
Музыкальный фестиваль Волгоградской лиги КВН собрал накануне в Доме офицеров сотни зрителей. Как сообщает ИА «Высота 102», десять «взрослых» команд из вузов Волгограда и Волжского, а также сборная малышей «Лего» боролись за победу до последних минут фестиваля. Волгоградцы активно участвуют в лигах разного уровня АМИК (А. Масляков и компания), в том числе и на проектах Первого канала. Поэтому уровень выступлений был очень высок – сорвать бурные аплодисменты зрителей удалось всем командам. Все показанные миниатюры соответствовали общей идеи КВНовского движения - здоровый молодежный актуальный юмор для всех. Жюри отметило и тонкие политические зарисовки,...
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|Расследования
|22.09.2017 17:21
До 9 лет лишения свободы грозит бывшему директору волгоградского филиала Московской финансово-юридической академии (МФЮА) за совершение около 90 эпизодов коммерческого подкупа. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, экс-руководитель аккредитованного образовательного частного учреждения высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА" обвиняется в 72 эпизодах коммерческого подкупа, совершенного организованной группой, за незаконные действия (п.п. "а", "в" ч. 7 ст. 204 УК РФ) и 17 эпизодах мелкого коммерческого подкупа (ч. 1 ст. 204.2 УК РФ). Обвинительное заключение утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу. По версии следствия, в 2014-2016 гг обвиняемая, являясь организатором...
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|Расследования
|22.09.2017 17:19
Подозреваемый в убийстве пропавшей неделю назад в Волгоградской области девочки признался в совершении преступления (ФОТО И ВИДЕО)
Подозреваемый в убийстве 5-летней Сони Четвертновой, которая пропала неделю назад в Калаче-на-Дону, дал признательные показания.Об этом ИА "Высота 102" сообщили в СУ СК по Волгоградской области. Следователи регионального управления Следственного комитета Российской Федерации приступили к осмотру места происшествия. С применением криминалистической техники ими тщательно исследуется хозяйственная постройка, где сегодня было обнаружено тело пятилетнего ребенка. Вероятнее всего, именно там 55-летний житель Калача-на-Дону расправился с девочкой. Напомним, потерпевшая пропала без вести ровно неделю назад, 15 сентября 2017 года. Девочка не вернулась с детской площадки, расположенной буквально в 50 метрах от ее дома. По данному факту первым отделом по расследованию особо важных...
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|Расследования
|22.09.2017 16:54
Пропавшая неделю назад в Волгоградской области Соня Четвертнова подверглась насилию (ФОТО С МЕСТА СОБЫТИЯ)
В отделе МВД Калачевского района в настоящее время идет допрос подозреваемого в убийстве 5-летней Сони Четвертновой. Как сообщил ИА «Высота 102» заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Антон Корнаухов, допрос 55-летнего Павла Лукьяненко, одного из задержанных по подозрению в причастности к убийству ребенка, проходит с участием начальника ГУ МВД по Волгоградской области Александра Кравченко и руководителя регионального управления СК РФ Михаила Музраева. Как уточнил Антон Корнаухов, тело 5-летней Сони Четвертновой было обнаружено сегодня в нескольких кварталах от дома, где она жила, в хозпостройке площадью примерно метр на метр. Между тем, как сообщил ИА «Высота 102» источник в правоохранительных...
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|Экономика
|22.09.2017 16:23
В Волгоградской области партнера нефтяного предприятия уличили в уклонении от уплаты более 400 млн рублей налогов
Налоговыми органами Волгоградской области выявлена и пресечена схема ухода от налогообложения в особо крупном размере одной из субподрядных организаций нефтеперерабатывающего предприятия, сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по региону. В ходе контрольных и судебных разбирательств установлено, что ООО "СК "Промизоляция", которое является субподрядчиком по исполнению строительно-монтажных работ для крупного нефтеперерабатывающего предприятия, в период 2013-2014 годы путем согласованных действий по оформлению фиктивных документов с недобросовестными контрагентами преследовало цель получения необоснованной налоговой выгоды. В суде было установлено отсутствие реальных хозяйственных операций данной организации с контрагентами, отсутствие у них материально-технической базы для выполнения работ и поставки товарно-материальных ценностей. В результате в бюджет...
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|Расследования
|22.09.2017 16:06
В Волгоградской области подозреваемых в убийстве пропавшей неделю назад 5-летней девочки охраняют от самосуда
Десятки эмоционально возбужденных жителей Калача-на-Дону Волгоградской области собрались рядом с местом, где сегодня было обнаружено тело пропавшей неделю назад 5-летней Сони Четвертновой. Полицейские выставили усиленное оцепление территории, где проходят следственные действия в связи с задержанием двух подозреваемых в убийстве ребенка. Как рассказал ИА «Высота 102» один из стражей порядка, который стоит в оцеплении, люди высказывают угрозы самосуда. Напомним, в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) в Калаче-на-Дону задержаны двое мужчин. Местные жители часто...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|22.09.2017 15:43
Поздравления со столетним юбилеем принимает человек-легенда, ровесник революции Александр Михайлович Долгов, проживающий в городе Новоаннинске Волгоградской области. Множество тягот и невзгод выпало на долю мальчишки, потерявшего отца и мать. В годы Великой Отечественной войны, как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сталинградского обкома КПРФ, жизнь Александра Долгова становилась на одну грань со смертью: ранения, контузии, обморожение... Но, вспоминая сейчас то время, юбиляр не устает повторять, что именно советские люди, именно их самоотверженность и самопожертвование помогли ему остаться в живых в страшные военные годы. ...
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