Экс-директор филиала МФЮА в Волгограде обвиняется почти в 90 эпизодах получения денег от студентов









До 9 лет лишения свободы грозит бывшему директору волгоградского филиала Московской финансово-юридической академии (МФЮА) за совершение около 90 эпизодов коммерческого подкупа. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, экс-руководитель аккредитованного образовательного частного учреждения высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА" обвиняется в 72 эпизодах коммерческого подкупа, совершенного организованной группой, за незаконные действия (п.п. "а", "в" ч. 7 ст. 204 УК РФ) и 17 эпизодах мелкого коммерческого подкупа (ч. 1 ст. 204.2 УК РФ). Обвинительное заключение утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в 2014-2016 гг обвиняемая, являясь организатором преступной группы, в состав которой также входили и.о.декана образовательного учреждения, специалист деканата и 2 методиста, получила незаконные денежные вознаграждения от не освоивших соответствующие образовательные программы студентов МФЮА за выставление им положительных оценок на зачетах и экзаменах. Обвиняемая признала вину в инкриминируемых деяниях. Ранее, напомним, "Высота 102" сообщала, что все фигуранты громкого криминального скандала в волгоградском филиале Московской финансово-юридической академии (МФЮА) признали свою вину в получении денег от студентов. На этой неделе к 4,5 года колонии общего режима была приговорена Елена Бурсевич, которая исполняла обязанности декана. Она полностью признала вину в 26 эпизодах получения денег, из которых 19 - в крупном размере. Бурсевич заключила досудебное соглашение, активно сотрудничала со следствием. В начале сентября приговор вынесли специалисту волгоградского филиала МФЮА Андреевой, которая призналась в 16 эпизодах коммерческого подкупа. Ее приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься в течение 3 лет преподавательской деятельностью.



