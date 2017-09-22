Задержанный по подозрению в убийстве пропавшей неделю назад девочки в Волгоградской области был ее соседом

55-летний мужчина, задержанный по подозрению в убийстве пропавшей неделю назад 5-летней Сони Четвертновой в Калаче-на-Дону Волгоградской области, был соседом семьи ребенка по дому. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, мужчину по фамилии Лукьяненко многие считали странным, некоторые так про него и говорили: «кукушка поехала». В СУ СК по Волгоградской области ранее сообщали, что с задержанными уже проводятся следственные действия. В настоящее время на территории, где нашли тело ребенка, работают эксперты-криминалисты, следователи. По некоторым данным, на момент обнаружения девочка была мертва уже несколько дней.

Напомним, сегодня в Калаче-на-Дону в хозяйственной постройке рядом с гаражами, где и пропала семь дней назад Соня Четвертнова, в нескольких десятках метров от ее дома, было найдено ее тело с признаками насильственной смерти. Ребенка искали тысячи полицейских, волонтеров, казаков, но все было безрезультатно. За информацию о пропавшей девочке назначалось вознаграждение в один миллион рублей.



