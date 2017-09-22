В Калаче-на-Дону Волгоградской области задержан 55-летний владелец хозпостройки, где было обнаружено тело пропавшей Сони Четвертновой. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в СУ СК по Волгоградской области. С его участием уже проводятся следственные действия. Следователями устанавливается мотив расправы над девочкой и иные обстоятельства совершенного преступления. В настоящее время на территории, где нашли тело ребенка, работают эксперты-криминалисты, следователи. По некоторым сведениям, к тому времени. когда девочку стали искать, она была уже мертва. По словам жителей города, место, где нашли ребенка, облюбовали для пьянок двое мужчин. Возможно, задержанный - один из них.

Напомним, пятилетняя девочка пропала 15 сентября с территории рядом с домом, где она играла. Поиски, в которых принимали участие полицейские, волонтеры, казаки, до последнего времени были безуспешными.







