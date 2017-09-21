|Газетный киоск
|22.09.2017 08:38
В России начала регулярные полеты новая авиакомпания "Азимут"
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Авиакомпания "Азимут", которая в августе получила сертификат эксплуатанта, в четверг начала выполнять регулярные полеты. Первый рейс был совершен по маршруту Ростов-на-Дону — Москва ("Внуково") с полной загрузкой.
Идея создать авиакомпанию для перевозок на юге России появилась в 2016 году. Одним из инвесторов проекта выступил совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев. Компания будет базироваться в строящемся ростовском аэропорту "Платов" (пока самолеты находятся в действующем аэропорту Ростова-на-Дону) и Краснодаре. В Москве создание базы не планируется.
В 2017 году перевозчик намерен осуществлять прямые рейсы из Ростова-на-Дону в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Нижний Новгород, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Уфу, Самару, Казань, Грозный, Махачкалу. До 2021 года маршрутную сеть дополнят Калининград, Минеральные Воды, Челябинск, Волгоград, Астрахань, Сургут, Геленджик, Ереван, а также Прага, Франкфурт-на-Майне, Стамбул и Тель-Авив.
Авиакомпания планирует до конца 2017 года перевезти до 100 тысяч, а в 2018 году до 800 тысяч пассажиров.
Несмотря на то что "Азимут" не позиционирует себя как лоукостер, минимальный тариф перевозчика составляет 888 рублей. При этом на рейсах продолжительностью более 3,5 часа пассажирам будет предоставлено питание, например, на маршруте Москва-Омск.
"Азимут" — классическая авиакомпания. Мы предоставляем широкий диапазон тарифов", — отметил в ходе пресс-конференции председатель совета директоров перевозчика Павел Удод. Ранее компания заявляла о готовности ввести безбагажные тарифы.
Парк нового перевозчика состоит исключительно из российских самолетов Sukhoi Superjet 100. На данный момент есть твердый контракт на восемь судов, в дальнейшем планируется увеличение флота.
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Как известно, в марте будущего, 2018 года пройдут выборы президента России. Спецгруппа ИА «Высота 102» в течение недели выходила на...
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|Общество
|22.09.2017 09:00
Администрации Волгограда не удалось в суде добиться разрешения на снос здания кафе, расположенного в центре города по адресу улица Краснознаменская, 11Б. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, ответчиком в деле выступал собственник здания - индивидуальный предприниматель Володя Франгулян. В Волгограде он известен тем, что является владельцем сети кафе и гостиниц. Администрация требовала признать спорный объект самовольной постройкой и прекратить право собственности на объект, а также осуществить демонтаж одноэтажного здания кафе площадью 66,4 кв.м. Примечательно, что примерно в середине лета спорный объект, где готовили и продавали котлеты по-киевски, шаурму, бутерброды и многое другое, больше...
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|Экономика
|22.09.2017 06:28
На сайте бренда «Сады Придонья» sadypridonia.ru стартовала акция тест-драйв полезной новинки – Easy Смузи. Она призвана познакомить аудиторию со вкусами Easy Смузи, донести до потребителей его пользу для здоровья. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, первые 300 человек, зарегистрировавшиеся на странице акции «Вкус здоровья», получат набор для тестирования. В нем – 4 вкуса Easy Смузи в фирменной упаковке. После дегустации участникам предлагается поделиться своим мнением о новинке. Причем, разместив свои отзывы-рассказы в социальных сетях, можно заработать призы. Акция продлится до 26 ноября 2017 года. «Easy Cмузи – это инновационный коктейль, который состоит на 80% из фруктов, на...
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|Общество
|21.09.2017 20:22 (Обновлено: 22.09.2017 09:03)
В канун 75-ой годовщины начала контрнаступления советскими войсками под Сталинградом памятник «Соединение фронтов» оказался в неприглядном виде. Как сообщает ИА «Высота 102», штукатурка постамента во многих местах облупилась, бетонные лестницы также изрезаны трещинами. По фотографиям и видео невооруженным взглядом заметно, что монумент совсем недавно пережил реставрацию. Напомним, в 2015 году на обновление сооружения из федерального бюджета было выделено почти 20 млн рублей. Сумма контракта с победителем конкурсной процедуры на выполнение ремонта тогда составила 19,6 млн. Еще 120 тысяч рублей направили на выполнение авторского надзора за ходом работ. В сметной документации значился такой пункт, как «штукатурка поверхности постамента цементно-песчаным...
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|Аналитика
|21.09.2017 20:00
«Высота 102 ТВ»: Концессионеры рассказали жителям Волгограда о причинах задержек с пуском горячей воды
Смотрите сегодня в выпуске: Месяц без горячей воды в Дзержинском районе - названы новые сроки ее возвращения в дома волгоградцев. Спасти от разрушения памятники архитектуры в Дубовке, суд обязал хозяев старинных домов. В Волгограде институт уличили в получении денег от иностранных агентов. Серийный похититель ветеранских наград отпущен под подписку о невыезде. Страховым аферистам не удалось “заработать” 15 миллионов рублей на хищении фиктивного груза. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни. ...
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|Общество
|21.09.2017 16:57
Главный архитектор Светлоярского района оштрафован за ненадлежащее оказание муниципальных услуг. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Установлены неединичные факты нарушения главным архитектором сроков предоставления муниципальных услуг по предоставлению градостроительных планов и разрешений на строительство местным жителям. В отношении должностного лица было возбуждено административное производство. Мировой судья вынес постановление о привлечении архитектора к административной ответственности в виде штрафа.
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|Политика
|21.09.2017 16:33
В Волгограде Институт экономических и социальных исследований наказали за дружбу с «иностранными агентами»
Фонд «Институт экономических и социальных исследований» и его директора Михаила Шевякова суд привлек к административной ответственности. Как сообщает ИА «Высота 102», Краснооктябрьский районный суд Волгограда оштрафовал организацию и ее руководителя за нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Судом установлен факт сотрудничества волгоградского фонда с АНО «Левада-центр», которая в 2016 году была внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также с «Американо-российским фондом по экономическому и...
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|Политика
|21.09.2017 15:56
Из 58 региональных отделений партий, зарегистрированных в Волгоградской области, 50 политических движений сдали нулевые отчеты о поступлении и расходовании средств. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облизбирком, где подвели итоги отчетной компании за второй квартал. При этом две партии вовсе не предоставили отчеты – это «Аграрная партия России» и «Российская партия народного управления». Реготделение «Партии пенсионеров России» представило сведения с нарушением установленного срока. Таким образом, лишь восемь региональных отделений имеют на счетах какие-то денежные средства. Самыми "состоятельными" являются «Единая Россия», КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР и «Яблоко» - на осуществление уставной деятельности получили в виде денежных средств более...
Прочитана: 2396 раз
|Происшествия
|21.09.2017 15:07
Пять членов организованной преступной группы задержаны в Волгограде по подозрению в хищении 15 миллионов рублей у страховой компании. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По данным следствия, в начале 2016 года подозреваемые изготовили ряд фиктивных документов, согласно которым ими было приобретено около 14 тысяч металлических резцов для токарных станков. Застраховав несуществующий товар на 15 миллионов рублей, они инсценировали его транспортировку в город Казань, а впоследствии обратились в правоохранительные органы...
Прочитана: 8743 раз
|Телеком
|21.09.2017 14:54
«МегаФон» подвел итоги туристического сезона у своих абонентов. За три летних месяца количество клиентов оператора, выезжающих за границу, возросло больше чем в 1,5 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, всего за лето 2017 года абоненты Волгоградской области успели посетить более 120 стран. На первом месте по популярности на протяжении многих лет остается Абхазия, ввиду территориальной близости. На второе место поднялась Турция, хотя в прошлом году страна занимала лишь 14 место. В ТОП-10 популярных стран так же вошли европейские государства и страны...
Прочитана: 1643 раз
|Общество
|21.09.2017 14:50
Более 1,2 миллиона рублей ущерба и стоимость утраты товарной стоимости в размере 96,5 тысячи рублей выплатит департамент городского хозяйства из казны города владельцу BMW, угодившему в яму на дороге. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда, пострадавшая в ДТП машина марки BMW 520D на основании договора лизинга принадлежит ООО "Торговый дом "Альфа". В марте 2016 года иномарка, согласно документам суда, напротив дома №43 на улице Шурухина наехала на дефект асфальтового покрытия в виде выбоины. В результате машина получила механические повреждения. Досудебная претензия истца о возмещении ущерба осталась без ответа, поэтому он обратился в суд. Решение в...
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|Расследования
|21.09.2017 14:13
Волгоградские следователи опровергли наличие фоторобота похитителя 5-летней девочки в Калаче-на-Дону
В СУ СК по Волгоградской области опровергли факт составления фоторобота человека, который, как утверждают некоторые интернет-сайты, может быть причастен в похищении 5-летней Софьи Четвертновой в городе Калаче-на-Дону. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве. Цитата: «Следственные органы СК России по Волгоградской области открыто заявляют, что в рамках расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения ребенка ни следователями, ни оперативными сотрудниками полиции фоторобот предполагаемого преступника не составлялся. Достоверных данных о лице, совершившем это особо тяжкое преступление, у следствия не имеется, в связи с чем правоохранительные органы в очередной раз обращаются к очевидцам и свидетелям произошедшего с просьбой сообщить...
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|Общество
|21.09.2017 13:48
Суд удовлетворил исковые требования прокурора Дзержинского района и обязал региональный комитет здравоохранения ежегодно обеспечивать 5-летнего ребенка-инвалида бесплатно за счет средств областного бюджета жизненно необходимым лекарственным препаратом. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, дорогостоящие лекарства необходимы ребенку в соответствии с медицинскими показаниями и объемом лечения, назначенным консилиумом врачей ФГАУ "Научный центр здоровья детей" Министерства здравоохранения РФ. В надзорное ведомство с жалобой обратилась мать ребенка. В связи с тяжелым состоянием мальчика и быстрым прогрессированием заболевания указанный лекарственный препарат назначен ему по жизненным показаниям и является единственным эффективным средством терапии. По заявлению прокурора указанное решение суда было обращено...
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|Общество
|21.09.2017 13:37
В Волгограде готовят к капитальному ремонту здания железнодорожных вокзалов, признанных объектами культурного наследия регионального значения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет госохраны объектов культурного наследия Волгоградской области, положительное заключение госэкспертизы выдано уже на ремонт здания багажного отделения на станции Ельшанка. Также планируется отреставрировать здание вокзала на станции Ельшанка и вокзала и багажного отделения на станции Сарепта. Заказчиком работ выступила Приволжская железная дорога. Справка. Здание железнодорожного вокзала Сарепта было построено в 1895 году, свое название он получил от немецкой колонии, которая находилась на этой территории. Здание вокзала на станции Ельшанка было возведено в начале 20 века....
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|Экология
|21.09.2017 11:45
Экстренное предупреждение о высокой пожароопасности объявлено сегодня в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном МЧС, в период с 22 по 24 сентября высокая вероятность возникновения пожаров прогнозируется в большинстве районов области. По прогнозам синоптиков, в эти дни ожидается и усиление ветра до 15-20 метров в секунду, который, в случае возгораний, может сильно осложнить ситуацию. В этой связи силы и средства Главного управления МЧС России по Волгоградской области переведены в режим повышенной готовности. Жителям и гостям области рекомендовано строго соблюдать правила пожарной безопасности и воздержаться от посещения лесов. Напомним, в Волгоградской области действует особый противопожарный режим.
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|Политика
|21.09.2017 11:04 (Обновлено: 21.09.2017 13:11)
Сегодня организационная комиссия по формированию молодежного парламента Волгоградской области приняла решение о кадровой зачистке структуры. Как сообщает ИА «Высота 102», комиссия рекомендует досрочно прекратить полномочия 19 человек из 39 парламентариев за систематические прогулы и еще одного в связи с избранием главой поселения. Члены комиссии ссылаются на региональный закон о молодежном парламенте, который предписывает лишать «мандата» юного законодателя, который в течение года дважды прогулял заседание коллегиального органа. Комитету по образованию, науке, делам молодежи, физкультуре, спорту и туризму областной думы рекомендовано отобрать из резерва молодежного парламента шестерых кандидатов для замещения вакантных мест. Остальных новичков рекомендуют политические партии....
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22 сентября 09:00
22 сентября 08:38
В России начала регулярные полеты новая авиакомпания "Азимут" 1
21 сентября 20:22
21 сентября 20:00
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21 сентября 13:48
21 сентября 11:04
21 сентября 10:14
Газетный киоск
22 сентября 08:38
В России начала регулярные полеты новая авиакомпания "Азимут" 1
17 сентября 08:27
15 сентября 08:51
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