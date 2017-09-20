Лифт в здании Волгоградской облдумы и администрации региона признали безопасным





Инспекция госстройнадзора Волгоградской области закончила проверку проектно-сметной документации на установку лифта в здании областной думы и администрации региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, был проведен визуальный осмотр объекта, смонтированных инженерных систем, систем пожарной безопасности, технологического оборудования. Специалисты констатировали – строительные работы завершены, исполнительная документация представлена в полном объеме. По итогам проверки выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов.

Напомним, установленный еще в конце лета лифт все это время, пока шла проверка, простаивал и не перевозил пассажиров. Теперь его эксплуатация разрешена. Застройщиком объекта является ГБУ ВО «Исполнительная дирекция администрации Волгоградской области», подготовкой проектной документации занималось ООО «СтройПортал».

Работы по объекту осуществлялись в рамках исполнения государственной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской области». Новый лифт обошелся бюджету региона почти в 12 миллионов рублей.



