Началу проведения масштабных работ по капитальному ремонту причальной стенки Волгоградского речпорта предшествовало подводное обследование будущего объекта работ. В распоряжении ИА «Высота 102» оказалось эксклюзивное видео подводных съемок, которые лишь подтвердили, что причалы речпорта нуждаются в срочной реанимации. Сегодня представитель АО «Трест Гидромонтаж» - компании, выигравшей аукцион, пояснил, что работы будут вестись и под водой, и над водой, также будут укрепляться бетонные конструкции, а некоторые участки – меняться полностью. К новому году планируется привести в порядок территорию от 10 до 14 причалов, самый сложный объем работ связан с 15-м причалом. На время работ не планируется менять расписание речных трамвайчиков, однако будет скорректирован маршрут следования пассажиров до места стоянки теплоходов. Сейчас провалы в разрушенном асфальте, по словам директора обособленного подразделения «Треста Гидромонтаж» Олега Урбана, свидетельствуют о нерабочей системе так называемого обратного фильтра, обеспечивающей заход и выход воды в речпорт. Эту систему приведут в рабочее состояние с помощью современных и эффективных материалов.

Начало работ по капитальному ремонту причальной стенки речпорта – это лишь первый этап в масштабной реконструкции, которая уже началась и продолжится на Центральной набережной Волгограда. Через несколько лет, обещают в администрации Волгограда, волгоградцам не придется краснеть перед гостями города за безобразное состояние речпорта, и, наконец, появится повод гордиться своей набережной.









