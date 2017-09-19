|Расследования
|20.09.2017 10:15
К восьми годам колонии приговорили в Волгограде наркоторговца из Саратовской области
На 8 лет в исправительную колонию строгого режима отправится за торговлю наркотиками житель Саратова Виталий Горобченко, об этом сообщили ИА “Высота 102” в Волгоградской областной прокуратуре. К такому сроку 30-летнего наркоторговца приговорил Тракторозаводский районный суд. Как установили правоохранители, Горобченко снял квартиру в Тракторозаводском районе, куда постоянно привозил из Москвы крупные партии наркотиков. В Волгограде он делил их на мелкие партии для других распространителей. Для этого он по указаниям куратора делал “закладки” в тайниках. Преступник был задержан в апреле этого года. После задержания в устроенном им тайнике обнаружили более 66 граммов так называемой «соли». Свою вину наркодиллер в суде признал.
Волгограду — 428 лет
"Взгляд с Высоты": Глава комитета госимущества Волгоградской области избегает комментариев громкой истории с отъемом земли в Волго-Ахтубинской пойме
Участники чемпионата России по мотокросс-фристайлу «зажгли» в Волгограде
Насыщенная культурная и развлекательная программа ожидает сегодня жителей и гостей города-героя на Волге в рамках празднования Дня города. Сегодня Волгограду...
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Победителем первого официального чемпионата России по мотокросс-фристайлу, который прошел в Волгограде, стал Алексей Колесников из Московской области, сообщает...
|Экономика
|20.09.2017 13:35
Компания, которая ранее занималась производством мясопродуктов для рынка Волгограда и использовала торговую марку «Царь-Продукт», на сегодняшний день больше не занимается производственной деятельностью. В ближайшее время руководство мясокомбината ожидает окончания процедуры банкротства. Профессиональная команда управленцев вместе со старожилами производства и простыми работниками, много лет отдавших работе на предприятии, при поддержке администрации области сумели вовремя сорганизоваться и удержать комбинат, сохранить рабочие места и огромный его потенциал. Поэтому сегодня на рынке Волгограда покупатели видят пищевую продукцию исторически сложившегося бренда - «Волгоградский мясокомбинат». Численность персонала сегодня составляет свыше 1700 человек - предприятие обеспечивает рабочими местами не только Волгоград, но и сельскую местность. Как удалось...
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|Общество
|20.09.2017 13:28 (Обновлено: 20.09.2017 13:38)
Движение трамваев временно приостановлено в Дзержинском районе Волгограда из-за повреждения путей около Самарского разъезда. Об этом редакции ИА “Высота 102” сообщили горожане. Информацию об остановке трамваев подтвердили в МУП “Метроэлектротранс”. По данным предприятия, пути были повреждены проезжавшим тягачом сегодня около 12:40. В настоящее время идут ремонтные работы. Трамваи разворачиваются в районе остановки на улице Хорошева.
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|Общество
|20.09.2017 13:21
На главной высоте России приняли присягу школьники, обучающиеся в специальных классах. Так, только ряды спецклассов полиции пополнили 240 учащихся из восьми школ города, об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Также присягу на Мамаевом кургане принимали сегодня и будущие спасатели. Всего кадетами стали около 700 школьников.
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|Общество
|20.09.2017 13:16 (Обновлено: 20.09.2017 13:21)
Возбуждено уголовное дело о незаконном использовании чужого товарного знака в отношении предпринимателя из Старополтавского района. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, данный факт был установлен сотрудниками районной прокуратуры в ходе проверки исполнения законодательства, регулирующего ввоз, производство и оборот продукции легкой промышленности. Установлено, что в июне 2017 года индивидуальный предприниматель в магазине в с.Старая Полтавка осуществлял розничную продажу 228 наименований продукции с нанесенными на нее логотипами торговых марок «Adidas» и «Nike» на общую сумму более 113 тыс рублей. Однако документов и сертификатов на реализуемую продукцию, а также договоров на использование товарных знаков с компаниями, представляющими интересы...
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|Экономика
|20.09.2017 12:44
Жители Волгоградской области не доплатили в фонд капремонта миллиард рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные организации по сентябрь 2017 года, так, с момента начала действия программы, с октября 2014 года собственникам многоквартирных домов было начислено около 5 миллиардов рублей в качестве оплаты взносов. Однако фактически жители региона заплатили 4 миллиарда рублей. Таким образом, процент оплаты составил около 80%. Среди городских округов по уровню оплаты за несколько лет работы программы первое место занял Урюпинск (около 90%). Жители Волгограда с октября 2014 года по настоящее время оплатили лишь около 80% от начисленных взносов. Между тем, в некоторых сельских...
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|Здравоохранение
|20.09.2017 12:43
Работу поликлиник Волгограда и Городища оценил столичный эксперт Общероссийского народного фронта. Как сообщает ИА «Высота 102», директор центра по независимому мониторингу исполнения указов президента России «Народная экспертиза» Виктор Рожков накануне проверил, насколько качественно, своевременно оказывается медицинская помощь и довольны ли пациенты деятельностью медучреждений. В ходе инспекции были выявлены не только глобальные и, увы, хорошо знакомые проблемы медицины, например, нехватка узких специалистов, но и вполне себе «местечковые» - например, неработающие инфоматы и телефоны в регистратурах, излишняя бюрократия при сборе справок и т.д. Эти вопросы руководителям медучреждений и пациентам при посредничестве координатора ОНФ удавалось решить буквально за несколько минут. Что...
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|Расследования
|20.09.2017 10:44
Транспортная и природоохранная прокуратура, а также линейное управление МВД России на транспорте займутся проведением оперативно-розыскных мероприятий по установлению источника сброса нефтепродуктов в Волгу. Об этом рассказали ИА «Высота 102» в управлении Росприроднадзора по Волгоградской области. Напомним, информагентство сообщало о том, что 15 сентября около острова Сарпинский в районе Красноармейского района было обнаружено нефтяное пятно длиной около 2 километров. Сообщение в управление поступило от старшего диспетчера ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». Специалистами филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ по Волгоградской области были отобраны пробы природной воды и почвы на наличие нефтепродуктов. В настоящее время в экспертной лаборатории филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» -...
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|Общество
|20.09.2017 10:39
Прошел год со дня выборов в Государственную думу Федерального собрания России VII созыва. Волгоградскую область, напомним, в высшем законодательном органе представляют 8 депутатов, избранных по четырем одномандатным округам и партийным спискам. Это Николай Арефьев, Александр Носов, Анна Кувычко, Евгений Москвичев, Татьяна Цыбизова, Владимир Плотников, Ирина Гусева, Нина Черняева. Спустя год съемочная группа ИА «Высота 102» решила выяснить, знают ли волгоградцы своих избранников, с какими просьбами обращались они к парламентариям высшего законодательного органа страны, какую помощь получили. Журналисты отправились в глубинку, в села Ленинского и Городищенского районов Волгоградской области. Ответы получили самые...
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|Происшествия
|20.09.2017 10:32
16-летняя девушка и двое водителей пострадали в ДТП с двумя “легковушками” и автобусом. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, инцидент произошел напротив дома №14 по улице Череповецкой. Водитель “Лады” выехал на встречную полосу и столкнулся с “Toyota Camry”. От удара иномарку отбросило под ехавший рядом автобус. Травмы в результате двух столкновений получили водители легковых машин и юная пассажирка автобуса, все они доставлены в больницу.
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|Экономика
|20.09.2017 09:34
Аудиторы SGS подтвердили соответствие системы менеджмента в АО «КАУСТИК» и ЗАО «НикоМаг» международным стандартам
Ведущие предприятия группы компаний «НИКОХИМ» - АО «КАУСТИК» и ЗАО «НикоМаг» - успешно прошли ресертификационный аудит на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015, который провели специалисты компании SGS. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе ГК «НИКОХИМ». Сертификат, выданный «КАУСТИКу», подтверждает, что система менеджмента качества, распространяющаяся на разработку, производство и отгрузку каустика, хлора, поливинилхлорида, продуктов хлорпереработки, сырья для производства пластикатов и пластмасс, продуктов переработки минерального сырья и товаров бытовой химии, соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Этому же стандарту соответствует и система менеджмента качества, которая распространяется на производство продукции на основе бишофита, оксида и гидроксида магния на...
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|Происшествия
|20.09.2017 08:50
Семнадцатилетняя девушка выпала из окна второго этажа заброшенного здания школы, об этом сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона. Несчастный случай произошел минувшей ночью в селе Рахинка Среднеахтубинского района. Девушка, получившая закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб позвоночника, доставлена в больницу. Сейчас уточняются обстоятельства произошедшего. Напомним, школа в селе Рахинка печально знаменита тем, что на ее продаже пыталась заработать группа чиновников и депутатов, среди которых - бывший депутат Госдумы Николай Паршин. Три фигуранта этого дела уже отбыли наказание по обвинению в мошенничестве, а Николай Паршин скрывается от правосудия. В селе же по-прежнему не решен вопрос со школой, в...
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|Происшествия
|20.09.2017 08:13
О двух сожженных минувшей ночью машинах сообщили ИА «Высота 102» очевидцы. Как сообщает ИА «Высота 102», ЧП случилось в Красноармейском районе в одном дворе на улице Удмуртской. От огня пострадали два отечественных автомобиля, предположительно "Лада Веста" и "Ваз 2112". Участие в их тушении принимали местные жители. Они и справились с огнем до приезда пожарных расчетов. Одна из машин сильно пострадала.
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|Расследования
|20.09.2017 05:25 (Обновлено: 20.09.2017 11:28)
Случаи использования электронной подписи после увольнения главного врача ГБУК «Волгоградский областной клинический наркологический диспансер» Василия Типаева были выявлены контрольно-счетной палатой Волгоградской области во время проверки учреждения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении редакции, с соответствующим заявлением в контрольный орган обратился сам бывший главврач. Проверка подтвердила факты использования электронной подписи Василия Типаева в протоколах подведения итогов проводимым учреждением аукционов. При этом часть вины за случившееся аудиторы переложили и на бывшего главврача, так как, по их мнению, он не обеспечил сохранность конфиденциальности ключа электронной подписи, что позволило сотрудникам в нарушении законодательства использовать эту подпись. Между тем,...
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|Происшествия
|19.09.2017 21:05
Житель Саратова промышлял сбором конопли в Волгоградской области. Об этом заявили в прокуратуре Саратовской области, сообщает ИА «Высота 102». Судом установлено, что днем 20 июня 2017 года подсудимый на мотоцикле выехал в Камышинский район Волгоградской области, нарвал листья и стебли дикорастущей конопли, которые сложил в приготовленные для этих целей полиэтиленовые пакеты. При возвращении домой 20-летний молодой человек был задержан сотрудниками полиции. Масса незаконно приобретенного наркотического средства составила более 140 граммов. При задержании мужчина находился уже в состоянии наркоопьянения. Суд назначил подсудимому наказание в виде 4 месяцев лишения с отбыванием в колонии общего режима.
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|Происшествия
|19.09.2017 20:13
Сотрудники правоохранительных органов завершили проверку помещений всех 12 торговых комплексов, которые сегодня закрылись на несколько часов из-за звонков о заминировании объектов. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы. Все звонки оказались ложными – ничего подозрительного при осмотре не обнаружено. Напомним, сегодня поступили звонки о "заминировании" 12 объектов - торговых центров Волгограда, расположенных в разных районах города. Неизвестные звонили на единый номер вызова экстренных служб 112 и в ТРЦ. Еще в одном образовательном учреждении проводилась проверка по сообщению о якобы найденном подозрительном предмете, но и оно не подтвердилось. Всего за сегодняшний день было эвакуировано 13 тысяч человек...
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К восьми годам колонии приговорили в Волгограде наркоторговца из Саратовской области 9
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К восьми годам колонии приговорили в Волгограде наркоторговца из Саратовской области 9
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19 сентября 08:23
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