«Высота 102»: В Волгограде депутату-изгнаннику из фракции «Единой России» нечем платить по счетам







Смотрите сегодня в выпуске: в Волгоградской области единороссы раскрыли главную парламентскую интригу последних дней. Внимание розыск: в Калаче-на-Дону продолжают искать таинственно исчезнувшего с детской площадки ребенка. Налоговая инспекция добралась до слуг народа: одному из депутатов регпарламента, которого в мае этого года выгнали из фракции «ЕР», грозит банкротство. В Волгограде велопробегом ударили по опасным и неудобным дорогам.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.