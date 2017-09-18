|Аналитика
|18.09.2017 20:07
«Высота 102»: В Волгограде депутату-изгнаннику из фракции «Единой России» нечем платить по счетам
Смотрите сегодня в выпуске: в Волгоградской области единороссы раскрыли главную парламентскую интригу последних дней. Внимание розыск: в Калаче-на-Дону продолжают искать таинственно исчезнувшего с детской площадки ребенка. Налоговая инспекция добралась до слуг народа: одному из депутатов регпарламента, которого в мае этого года выгнали из фракции «ЕР», грозит банкротство. В Волгограде велопробегом ударили по опасным и неудобным дорогам.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
Волгограду — 428 лет
"Взгляд с Высоты": Глава комитета госимущества Волгоградской области избегает комментариев громкой истории с отъемом земли в Волго-Ахтубинской пойме
Участники чемпионата России по мотокросс-фристайлу «зажгли» в Волгограде
Насыщенная культурная и развлекательная программа ожидает сегодня жителей и гостей города-героя на Волге в рамках празднования Дня города. Сегодня Волгограду...
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Победителем первого официального чемпионата России по мотокросс-фристайлу, который прошел в Волгограде, стал Алексей Колесников из Московской области, сообщает...
|Расследования
|18.09.2017 20:22
Суд в Волгограде отказался выпустить из колонии похитившего средства на стройке детского сада директора фирмы
Волгоградский областной суд согласился с постановлением районного суда, отказавшего директору "Ремсталинг" Андрею Озерову в замене неотбытой части наказания в колонии общего режима на исправительные работы. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение, Озеров обжаловал постановление Волжского городского суда от 7 июля этого года, которое посчитал незаконным и подлежащим отмене. В частности, он назвал ложными показания потерпевшей стороны, заявившей, что осужденный не предпринимал попыток для возмещения ущерба. Озеров сообщил, что с супругой неоднократно перечислял денежные средства судебным приставам в счет погашения ущерба, а также написал заявление с просьбой удерживать с него не 25% от оплаты труда, а 75%. ...
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|Выборы
|18.09.2017 18:44
В них приняли участие 14 политических партий. Пятипроцентный барьер преодолели и прошли в Госдуму четыре партии: «Единая Россия» (54,20%), КПРФ (13,34%), ЛДПР (13,14%) и «Справедливая Россия» (6,22%). Выборы прошли по смешанной избирательной системе: из 450 депутатов 225 были избраны по партийным спискам по единому федеральному округу (пропорциональная система), а ещё 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система). Для попадания в думу по пропорциональной системе партиям было необходимо преодолеть 5%-й барьер, а кандидатам в округах — было достаточно получить относительное большинство голосов. Прежде смешанная система применялась на выборах 1993, 1995, 1999 и 2003 годов. Напомним результаты волеизъявления в Госдуму 18...
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|Экономика
|18.09.2017 17:22
На капитальный ремонт проезда от строящегося стадиона «Волгоград-Арена» до рокадной дороги выделено около 10 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, эти работы проведут за счет Волгоградской академии физической культуры. Планируется провести целый комплекс мероприятий по облагораживанию этой территории. В частности, участок будет освобожден от старых деревьев – пней и кустарников, разбитой тротуарной плитки, и только после этого здесь проложат асфальт. Также будет приведена в порядок часть ограждения на территории вуза со стороны стадиона. Кроме того, планируется высадить газон и четырехметровые клены. Работы должны быть закончены к началу декабря этого года.
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|Происшествия
|18.09.2017 17:04
Мужчина погиб, упав с крыши многоэтажного дома, об этом сообщили ИА “Высота 102” в СУ СК России по Волгоградской области. Трагедия произошла в Советском районе на улице Тулака. По предварительным данным, 63-летний волгоградец сорвался с крыши девятиэтажного дома. Выясняются обстоятельства случившегося. Известно, что при жизни погибший злоупотреблял алкоголем.
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|Общество
|18.09.2017 16:29
Для удобства студентов педагогического, технического и медицинского университетов, проживающих в общежитиях на ул. Хиросимы и Рокоссовского, организованы специальные укороченные рейсы на опорном маршруте №20. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, автобусы большой вместимости следуют от остановки «Ул. Хиросимы» до остановки «Аллея Героев». Своих пассажиров транспорт ожидает на ул. Хиросимы в 7-40 с отправкой в сторону Аллеи Героев в 7-45. Еще один рейс автобус совершает через полчаса – в 8-10 он подъезжает к остановке «Ул. Хиросимы», в 8-15 отправляется к вузам. Специально организованные рейсы позволяют, в первую очередь, студентам быстро и комфортно добираться до основных корпусов...
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|Расследования
|18.09.2017 16:14
Сегодня апелляционная инстанция оставила без изменения меру пресечения руководителю штаба Навального в Волгограде. Об этом ИА "Высота 102" сообщила пресс-секретарь Волгоградского облсуда Анастасия Черемушникова. Алексей Волков, согласно постановлению суда, до 3 октября будет находиться под домашним арестом в Санкт-Петербурге. Такое решение Центральный районный суд принял 31 августа. Жалобу на постановление районного суда адвокат Волкова направил письмом, поэтому об обжаловании меры пресечения стало известно только в конце прошлой недели, когда письмо доставили. Напомним, Волков обвиняется в реабилитации нацизма. На прошлой неделе он вылетел в Санкт-Петербург для исполнения меры пресечения, где в аэропорту его встретили сотрудники УФСИН. Уголовное дело по признакам преступления,...
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|Борьба с коррупцией
|18.09.2017 16:14
Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Городищенскому району задержан подозреваемый в даче взятки сотруднику полиции. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области, 33-летний местный житель незаконно привлек для сельхозработ трех иностранцев, которые не имели патента на работу. Когда работодателя и рабочих доставили в отдел полиции, фермер предложил 15 тысяч рублей руководителю одного из полицейских подразделений за не привлечение к ответственности за данное правонарушение. О факте дачи взятки майор полиции сообщил своему руководству, и в результате проведенных мероприятий взяткодатель был задержан при передаче денег. Он сознался в содеянном. ...
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|Политика
|18.09.2017 15:28
Сегодня утвержден новый руководитель совета регионального отделения партии «Родина». Как сообщает ИА «Высота 102», на внеочередной конференции лидером местного представительства политической силы назначен Константин Глушенок. Глушенок известен как политический эксперт и как представитель реготделения ОНФ, в котором он является членом ревизионной группы. Длительное время реготделение «Родины» в Волгоградской области пребывало в подвешенном состоянии, не проявляя какой-либо политической активности. С осени 2013 по осень 2014 года партийное представительство возглавлял экс-депутат облдумы Николай Чувальский, который, впрочем, со скандалом покинул пост. Избирательная кампания реготделения партии 2014 года оказалась провальной — ни одного мандата в облдуме «Родина» не получила. В беседе с...
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|Общество
|18.09.2017 14:58
Региональные власти готовятся продлить срок действующего ограничения посещения лесов Волгоградской области и въезда в них транспортных средств. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект приказа комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, новый режим ограничения посещения лесных массивов будет действовать с 25 сентября по 15 октября. Речь идет об отдельных территориях в 22 лесничествах региона. Между тем, в ГУ МЧС по Волгоградской области напоминают, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим в связи с сохраняющейся чрезвычайно высокой пожароопасностью. Специалисты напоминают жителям о необходимости строгого соблюдения мер противопожарной безопасности. Отметим, что только за минувшие сутки в области пожарными...
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|Происшествия
|18.09.2017 14:09
ЧП случилось только что в районе автовокзала в Волгограде на ул. Балонина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, женщина подожгла на себе платье. Пострадавшая выжила, хотя получила ожоги примерно 30% тела. Сейчас ее транспортируют в Волгоградскую городскую клиническую больницу №25. По предварительным данным, женщина является гражданкой Украины, ее возраст - примерно 74 года. Выясняется, что стало причиной этого поступка.
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|Политика
|18.09.2017 13:22
Еще один депутат Волгоградской облдумы обзавелся партбилетом «Единой России». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня на заседании политсовета «ЕР» со вступлением в партию поздравили депутата Юрия Корбакова. Документ ему вручил и.о. секретаря реготделения «Единой России» Владлен Колесников. Напомним, в настоящее время фракция "Единой России" в регпарламенте самая многочисленная - в ней состоят 28 человек: это и члены партии, и беспартийные. Последних во фракции - 6 человек.
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|Экономика
|18.09.2017 13:09
На строительной площадке Гремячинского ГОКа состоялось событие, значимое не только для ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», но и для Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, на глубине более чем 1000 метров шахтостроители выполнили сбойку между первым и вторым скиповыми стволами рудника Гремячинского ГОКа. Сбойка стволов позволит улучшить условия проветривания при строительстве подземных выработок рудника и обеспечит наличие двух отдельных выходов для выезда или выхода людей на поверхность. Весь коллектив «ЕвроХим-ВолгаКалия» напряженно работает на строительстве Гремячинского горно-обогатительного комбината – первого в новейшей истории горнодобывающей отрасли СНГ и Европы предприятия, строящегося с «чистого листа». И к этому дню сотрудники...
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|Происшествия
|18.09.2017 12:50
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при долевом строительстве многоквартирного дома по ул. Вучетича в Красноармейском районе Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. Основанием для возбуждения дела по ч. 1 ст. 201 УК РФ послужили материалы прокурорской проверки. Установлено, что ООО "Универсал-Строй" является застройщиком объекта, которое привлекло денежные средства участников долевого строительства в размере более 31 млн рублей. Срок ввода в эксплуатацию жилого дома был назначен на 2 квартал 2016 года, а впоследствии перенесен застройщиком на 4 квартал 2017 года. Проверкой выявлено завышение объемов выполненных работ по строительству этого многоквартирного...
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|Расследования
|18.09.2017 12:34
Сегодня арбитражный суд Волгоградской области не смог приступить к рассмотрению заявления налоговой инспекции Центрального района о признании банкротом гражданина Геннадия Мурылева. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», заседание было отложено в связи с тем, что Мурылев не был должным образом извещен о предстоящем заседании. Между тем, как следует из документов суда, к процессу будут привлечены и представители ГК «Внешэкономбанк». Пока информация о том, сколько и кому задолжал депутат облдумы Геннадий Мурылев, является конфиденциальной. Во всяком случае, о точном размере финансовых претензий кредиторов, а также о том, что из состояния у него имеется, станет известно лишь...
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|Экономика
|18.09.2017 12:30
Российский союз производителей соков по случаю пятилетия Дня сока в России организовал практикум для московских блогеров и журналистов по вопросам здорового образа жизни. Один из уроков провела компания «Сады Придонья». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, одним из спикеров стал вице-президент по производству компании «Сады Придонья» Иван Самохин. Он наглядно показал участникам мастер-класса, как изготавливаются соки. Причем каждый имел возможность создать свой продукт. «Для всех присутствующих на открытом уроке раздали небольшой набор из концентрированных соков, – говорит Иван Самохин. – Некоторые впервые увидели, как выглядит сырье, из которого изготавливают продукцию на производстве, а также, как делают...
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18 сентября 20:22
18 сентября 20:07
«Высота 102»: В Волгограде депутату-изгнаннику из фракции «Единой России» нечем платить по счетам 4
18 сентября 18:44
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18 сентября 16:29
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18 сентября 11:45
Аналитика
18 сентября 20:07
«Высота 102»: В Волгограде депутату-изгнаннику из фракции «Единой России» нечем платить по счетам 4
17 сентября 18:21
15 сентября 20:00
14 сентября 20:03
13 сентября 20:02
12 сентября 20:01
12 сентября 13:15
11 сентября 20:09
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