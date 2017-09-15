В Волгограде владельца участка накажут за уничтожение Соленого пруда





Сегодня представители администрации Кировского района Волгограда дали оценку действиям владельца земельного участка по засыпке Соленого пруда, которые вызвали возмущение жителей близлежащих улиц. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в МБУ «ЖКХ Кировского района» провели обследование территории и пришли к выводу, что собственник участка нарушил правила благоустройства городской территории, самовольно сбросив в водоем горы грунта. По пояснениям мужчины, сделал он это для того, чтобы благоустроить берег пруда, который, по его словам, начал обрушаться. Кроме того, он посчитал благим делом очистить берег от камыша, а прибрежную зону – от трупов павших животных. Однако от ответственности его это не спасет – в отношении него будет возбуждено административное производство, скорее всего, ему придется заплатить штраф за самовольное «благоустройство» пруда. По пояснениям представителя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, берег пруда, который, кстати, является муниципальной собственностью, входит в санитарно-защитную зону и любые работы на этой территории должны проводиться после получения разрешения. Такого разрешения владельцу участка никто не выдавал.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о ситуации, связанной с засыпкой грунтом Соленого пруда. На протяжении многих лет и до сегодняшнего времени территория пруда была и остается любимым местом отдыха и взрослых кировчан, и детей, островком оазиса в районе. Здесь волгоградцы купаются, ловят рыбу, это место облюбовали дикие утки, а на дне небольшого водоема бьют настоящие природные родники. Теперь у людей появилась надежда, что этот водоем останется жить.



