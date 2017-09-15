|Общество
|15.09.2017 16:15
В Волгограде владельца участка накажут за уничтожение Соленого пруда
Сегодня представители администрации Кировского района Волгограда дали оценку действиям владельца земельного участка по засыпке Соленого пруда, которые вызвали возмущение жителей близлежащих улиц. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в МБУ «ЖКХ Кировского района» провели обследование территории и пришли к выводу, что собственник участка нарушил правила благоустройства городской территории, самовольно сбросив в водоем горы грунта. По пояснениям мужчины, сделал он это для того, чтобы благоустроить берег пруда, который, по его словам, начал обрушаться. Кроме того, он посчитал благим делом очистить берег от камыша, а прибрежную зону – от трупов павших животных. Однако от ответственности его это не спасет – в отношении него будет возбуждено административное производство, скорее всего, ему придется заплатить штраф за самовольное «благоустройство» пруда. По пояснениям представителя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, берег пруда, который, кстати, является муниципальной собственностью, входит в санитарно-защитную зону и любые работы на этой территории должны проводиться после получения разрешения. Такого разрешения владельцу участка никто не выдавал.
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о ситуации, связанной с засыпкой грунтом Соленого пруда. На протяжении многих лет и до сегодняшнего времени территория пруда была и остается любимым местом отдыха и взрослых кировчан, и детей, островком оазиса в районе. Здесь волгоградцы купаются, ловят рыбу, это место облюбовали дикие утки, а на дне небольшого водоема бьют настоящие природные родники. Теперь у людей появилась надежда, что этот водоем останется жить.
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Победителем первого официального чемпионата России по мотокросс-фристайлу, который прошел в Волгограде, стал Алексей Колесников из Московской области, сообщает...
|Спорт
|15.09.2017 18:33
С 13 по 15 сентября на площадке спортивно-культурного центра «Согдиана» в Воронеже проходили соревнования среди юношей 2005 года рождения. В борьбе за Кубок «Беркута», как сообщает ИА "Высота 102", участвовало шесть команд из Тулы, Тольятти, Москвы, Старого Оскола, Мытищ и Волгограда. ...
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|Происшествия
|15.09.2017 18:16
Решение об аресте инспектора Рыбнадзора и егеря одного из охотхозяйств области принял сегодня Центральный районный суд Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в ГУ МВД по Влдгоградской области. По словам собеседника агентства, инспектор и егерь были задержаны полицейскими по подозрению в избиении своего односельчанина в станице Кумылженской, вымогательстве у него денег и имущества. По версии оперативников, инспектор и егерь разрешили мужчине свободно заниматься рыбным промыслом, но за это он должен был передать им деньги, или автомобиль «ВАЗ-2114», или охотничий домик. Мужчина отказался. Злоумышленники пришли к нему домой и избили на глазах сожительницы и несовершеннолетнего ребенка. В итоге 36-летний мужчина,...
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|Происшествия
|15.09.2017 17:00
Вспыльчивый супруг из города Николаевск Волгоградской области стал фигурантом уголовного дела о жестоком обращении с животным. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, на глазах у собственного ребенка и бывшей жены 33-летний мужчина убил домашнюю кошку. Установлено, что после развода мужчина часто приходил в дом бывшей супруги и пытался убедить ее вернуться к нему. Но свои уговоры экс-супруг постоянно обращал в угрозы. После очередного отказа рассвирепевший мужчина задушил кошку. Чтобы выгнать из дома разбушевавшегося мужчину, хозяйке пришлось вызвать полицию. Уголовное дело возбуждено по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным, повлекшим его гибель, совершенное из...
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|Общество
|15.09.2017 15:43
Ассенизаторский автомобиль, заполненный жидкими бытовыми отходами, опрокинулся сегодня на улице им. Миклухо-Маклая в Красноармейском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании "Концессии водоснабжения", под тяжестью груженого автомобиля поврежден водопровод, аварию на котором устранили недавно. 11 сентября здесь завершились ремонтные работы по устранению течи, котлован засыпали землей. Выполняя резкий поворот, водитель 9-тонной ассенизаторской машины покинул проезжую часть и выехал на свежеуложенный грунт. Под тяжестью автомобиля грунт просел, а водопроводная труба оказалась раздавлена. Ликвидация повреждения потребовала замены участка трубы. "Концессии водоснабжения" приносят извинения жителям улицы им. Миклухо-Маклая за неудобства, которые были причинены им этой аварией, и просят горожан помнить, что коммунальная...
Прочитана: 823 раз
|Общество
|15.09.2017 15:15
УФНС России по Волгоградской области, коллеги выражают соболезнования семье, родным и близким по поводу кончины Стрепетовой Татьяны Ивановны, начальника Межрайонной ИФНС России № 7 по Волгоградской области. Татьяна Стрепетова скончалась 14 сентября на 58 году жизни после тяжелой болезни. Большая часть ее биографии неразрывно связана с работой в налоговых органах. Она стояла у истоков становления службы. С апреля 1990 года Татьяна Ивановна возглавляла Инспекцию по Новониколаевскому району Волгоградской области, а с 2003 года возглавила объединённую Межрайонную ИФНС России № 7 по Волгоградской области. Жизнь Татьяны Ивановны - яркий пример беззаветного и преданного служения своему делу. Её...
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|Экономика
|15.09.2017 15:03
Волгоградский «КАУСТИК» - основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ», стал победителем рейтинга компаний Южного Федерального округа в номинации «Крупнейшее предприятие ЮФО в химической промышленности по итогам 2016 года». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, результаты рейтинга аналитический центр авторитетного делового издания «Эксперт Юг» представил на прошедшем в Краснодаре межрегиональном форуме крупнейших компаний ЮФО. В рамках таких ежегодных форумов эксперты оценивают вклад регионального крупного бизнеса в экономику территории. Как отмечают на предприятии, АО «КАУСТИК», в июле этого года отметившее 50-летний юбилей, уже полвека является одним из лидеров по выпуску целого ряда химических продуктов в России. Сегодня на промышленной площадке волгоградского...
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|Расследования
|15.09.2017 13:59
Вступило в силу решение арбитражного суда Волгоградской области о признании недействительными незаконных условий аренды помещений в здании ЦУМа. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области, которая участвовала в процессе в целях обеспечения законности, истцом выступило ГБКУ «Волгоградский областной краеведческий музей». Как выяснилось, арендатором нежилых помещений, расположенных на площади Павших борцов, 2, являлась региональная общественная организация «Центр поддержки ветеранов подразделений специального назначения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (правопреемник Волгоградского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ). Предметом иска стало признание недействительным дополнительного соглашения к договору аренды нежилых помещений, заключенному прежним собственником – Российской Федерацией в...
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|Общество
|15.09.2017 13:46
Памятник вождю революции Владимиру Ленину на главной площади Волжского, который накануне изуродовали вандалы, вызвал волну возмущения у многих жителей города, сообщили ИА «Высота 102» в волжском обкоме КПРФ. Люди считают кощунством в год 100-летия Великой Октябрьской революции такое отношение к памятнику истории. Они надеются, что нарушителей найдут и накажут, - заявили волжские партийцы. Напомним, в связи с исполняющимся в 2017 году 100-летием революции 1917 года в России Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении мероприятий, посвящённых этой дате. Глава государства призвал с уважением отнестись к этому историческому событию и предостерег от спекуляций в собственных политических и других...
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|Здравоохранение
|15.09.2017 13:34
Приказом комитета здравоохранения Волгоградской области создана региональная противораковая комиссия. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, возглавил комиссию заместитель председателя комитета здравоохранения Анатолий Себелев, также в нее вошли врачи-онкологи из профильных медучреждений региона и патологоанатомы. Комиссия займется рассмотрением вопросов, касающихся приоритетных направлений развития здравоохранения по линии организации онкологической помощи. В частности, будет проанализирована работа смотровых кабинетов, состояние ранней диагностики, также планируется детально изучать каждый случай позднего выявления онкологических заболеваний, в том числе – в разрезе муниципальных образований. Особое внимание будет уделено разбору показателей смертности лиц трудоспособного возраста от злокачественных новообразований и анализу лекарственного обеспечения онкобольных. На основе исследований...
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|Политика
|15.09.2017 12:11
В понедельник, 18 сентября на заседании политсовета регионального отделения «Единой России» назовут имя претендента на освободившееся в минувший четверг место депутата Волгоградской облдумы. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе регионального отделения «ЕР». Напомним, Владимир Струк сложил с себя полномочия депутата регпарламента и стал советником губернатора по вопросам агропромышленного комплекса. Так как Владимир Струк избирался в облдуму по партийным спискам, то, соответственно, волгоградские единороссы должны назвать, кто из членов партии "Единая Россия" займет вакантное место. По сведениям информагентства, новым депутатом регпарламента может стать один из партийных функционеров Волжского. Напомним, по итогам довыборов в облдуму по Среднеахтубинскому избирательному округу №15...
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|Происшествия
|15.09.2017 11:52
Задержан предполагаемый виновник ландшафтного пожара в Дзержинском районе Волгограда, угрожавшего складам и производственным объектам. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, огнем было уничтожено 1 га растительности на улице Шопена. И только своевременное вмешательство подразделений МЧС не дало огню перекинуться на расположенные поблизости склады и производственные базы. Установлено, что причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем 41-летнего мужчины, который развел в балке костер. Его доставили в отдел полиции. Полицейские проверяют не носят ли действия подозреваемого умышленный характер.
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|Общество
|15.09.2017 11:38
Депутаты Волгоградской гордумы намерены рассмотреть изменения в порядок присуждения премий города-героя Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект решения городского представительного органа, теперь премии будут присуждаться лишь в области литературы и искусства и в области образования. Ранее, напомним, премии вручались еще и в области науки и техники, а также в сфере здравоохранения. Один из аргументов внесения соответствующих изменений – экономия бюджетных средств и приведение нормативных актов в соответствии с законодательством. Так, например, администрация Волгограда, напомним, уже не имеет полномочий в сфере оказания медицинской помощи, поэтому, отметили в КСП Волгограда, у органа местного самоуправления нет оснований для награждения...
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|Расследования
|15.09.2017 11:22
До шести лет тюрьмы за торговлю оружием и боеприпасами грозит двоим жителям Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, в течение пяти месяцев - с декабря 2016 по апрель 2017 года - двое подельников продавали оружие "запасенное"еще в 90-х - начале 2000-х. Они продали 2 мелкокалиберных револьвера, более 300 патронов калибра 5,6 и 9 мм, и около килограмма пороха. За все это преступники выручили около 40 тысяч рублей. Занимались злоумышленники и "производством" убийственных механизмов. Так, как выяснили следователи, подозреваемые сбыли обрез, изготовленный из мелкокалиберной винтовки.
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|Астрахань
|15.09.2017 11:10
В Астрахани начались оперативно-профилактические мероприятия астраханской Госавтоинспекции и ГИБДД Главного управления МВД России по Волгоградской области. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». За минувшую ночь полицейские выявили 9 нарушений ПДД. Это управление мототранспортными средствами, незарегистрированными в установленном порядке, отсутствие прав, страховых полисов и госномеров. За одним нарушителем, проигнорировавшим требование инспекторов об остановке, было организовано преследование. Сегодня на территории Астрахани проходят масштабные проверки состояния водителей. Безопасность дорожного движения обеспечивают 6 патрулей на мотоциклах Yamaha, сотрудники отдельного батальона дорожно-патрульной службы, а также спецвзвода ДПС оперативного реагирования...
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|Расследования
|15.09.2017 10:59
К одному году лишения свободы в колонии строгого режима приговорен 32-летний гражданин Украины, который незаконно пересек государственную границу РФ и обосновался в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в Пограничном управлении ФСБ России по региону, мужчину задержали в мае текущего года в волгоградском регионе, где он проживал вместе с сожительницей. Установлено, что гражданин Украины ранее был судим за убийство, отбыл срок в колонии строго режима в Липецкой области. До 2019 года ему было запрещено въезжать на территорию России, однако в 2014 году он решил уехать из Украины. В июле мужчина купил билет на рейсовый автобус и предпринял попытку пересечь...
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15 сентября 18:33
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15 сентября 16:15
В Волгограде владельца участка накажут за уничтожение Соленого пруда 19
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15 сентября 16:15
В Волгограде владельца участка накажут за уничтожение Соленого пруда 19
15 сентября 15:15
15 сентября 13:46
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