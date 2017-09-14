







Подозрительными действиями подрядной организации сопровождается активный демонтаж дома №60 на Университетском проспекте в Волгограде, где 16 мая произошло обрушение конструкций из-за взрыва газа, сообщает ИА «Высота 102». Как известно, здание признали непригодным для проживания, провели конкурсные процедуры и определились с подрядчиком – ООО «Астра». Компания взялась разобрать дом, вывезти мусор и к середине октября полностью очистить площадку под благоустройство. Но, часть нешуточных объемов строительных отходов вывозится вовсе не на официальные полигоны, коих в Волгограде всего три, а по излюбленным адресам недобросовестных перевозчиков - туда, где избавиться от груза можно не заморачиваясь с договорами на размещение ТБО. А уж думать о родной природе и экологической дисциплине для многих организаций Волгограда – вообще дурной тон. Первыми непорядок заметили жители соседних домов. Сигнал поступил активистам «Зеленого патруля», которые провели расследование и проследили путь нескольких мусоровозов от развалов дома на Университетском проспекте до мест сброса мусора. Видеосъемка велась на всем протяжении маршрутов. Конечных точек оказалось несколько – балка в Советском районе, овраг на улице Шопена в Дзержинском районе и балка за СХИ. «Зеленый патруль» зафиксировал все номера машин, водители которых благополучно сваливали остатки дома на Университетском проспекте в несанкционированных местах. В администрации Советского района Волгограда ИА «Высота 102» сообщили, что битый кирпич подрядчики вывозят на дороги, ведущие к дачным поселкам, но, как следует из видеоматериалов «Зеленого патруля», кучи кирпичей вовсе не укрепляют грунтовки, а оседают у многострадального Ельшанского оврага. Представитель подрядной организации ООО «Астра» Михаил Лымарев на вопрос ИА «Высота 102» о судьбе строительного мусора с площадки демонтажа дома на Университетском проспекте рассказал, что все кирпичи подвергаются дроблению – из них получается щебенка, которая потом используется в дорожной сфере. А что касается возможного вывоза отходов на несанкционированные площадки, то, со слов подрядчика, такое невозможно – у фирмы есть договор с двумя полигонами ТБО. Однако, видеоматериалы «Зеленого патруля» свидетельствуют, что либо в ООО «Астра» не знают о действиях водителей мусоровозов, либо лукавят и нагло экономят на законном размещении отходов, получив при этом бюджетные деньги за демонтаж дома на Университетском проспекте.



