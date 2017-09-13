«МегаФон» приглашает волгоградцев на арт-фестиваль





«МегаФон» откроет для гостей самого большого фестиваля искусства и творчества в Волгограде PIPL FEST площадку высокотехнологичных развлечений. В игровых зонах, получивших названия по тарифам новой линейки «Включайся!», любой гость найдет занятие по интересам, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора. Место и время встречи - Международный аэропорт, 16 сентября в 17.00.

Тарифы «Включайся!» за короткое время завоевали популярность у абонентов оператора, и это не случайно – пакеты линейки соответствуют интересам современных цифровых абонентов и носят названия, максимально облегчающие выбор нужного варианта: «Пиши», «Говори», «Слушай», «Смотри», «Общайся». Также называются тематические зоны, подготовленные оператором специально к фестивалю.

В зонах «Общайся» и «Смотри» можно будет сделать селфи-gif с популярными мемами и отправить изображение в соцсети, а еще получить фото на магните в подарок прямо из инстапринтера. Здесь же получится проверить знания эмодзи-синтаксиса.

На площадке «Слушай» гостям предложат составить собственные музыкальные плей-листы, треки из которых услышат все. В зоне «Говори» приготовлена интерактивная игра, в ходе которой участники будут управлять героем на смартфоне или планшете с помощью голосовых команд.

«Пиши» станет территорией «текстовых» развлечений: например, за составление слова из падающих на экране смартфона букв или участие в баттле на скоростной набор текста победителя будет ждать сувенир.

Помимо выставок современных художников, бесплатных лекций и мастер-классов гостям «МегаФона» предложат попробовать себя в мастерстве стрит-арта. Уровень подготовки не имеет значения, в буквальном смысле понадобятся только руки. Под руководством опытных райтеров-волонтеров можно будет создать красочные арт-объекты.

«PIPLFEST», как отмечают организаторы, – не про вещи. Он о том, что делают, чем восхищаются и о чем мечтают волгоградцы. Подробную программу фестиваля можно посмотреть в группе ВКонтакте на сайте . Официальный хештег мероприятия–#включайся.



