Прокуратура добилась реального срока для 37-летнего Анатолия Сердюкова, который трижды был судим за управление автомобилем в пьяном виде, но каждый раз наказание было условным. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, надзорное ведомство не согласилось с приговором мирового судьи, который был вынесен в мае 2016 года, и обжаловала его в апелляционном порядке. Тогда суд назначил Сердюкову наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно и лишил его права на 2 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством. До этого водитель уже был трижды судим в 2016 году за управление автомобилем в нетрезвом состоянии к обязательным работам и условному лишению свободы. При этом должных выводов он не сделал и вновь совершил аналогичное преступление. Апелляционная инстанция назначила Сердюкову 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.



