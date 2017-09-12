Пострадавшим от пожаров в Волгоградской области на сегодняшний день перечислили 1 миллион 300 тысяч рублей. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском отделении детского фонда – региональном операторе по сбору средств. В отделении Детского фонда уточнили, что пополняется счет в основном за счет граждан и организаций. «Хотелось бы обратиться к представителям бизнеса, чтобы и они поучаствовали в сборе помощи погорельцам», - уточнили в фонде.

Напомним, счет для сбора средств пострадавшим от пожаров в Волгоградской области был открыт 28 августа. Погорельцы уже получили положенные выплаты из бюджета, однако острым остается вопрос с восстановлением потерянного жилья, хозпостроек, приобретением домашней утвари и т.д.



