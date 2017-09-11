В Волгоградской области два грузовика раздавили легковушку, есть погибшие









Столкновение легковой автомашины, предположительно марки «Hyundai Getz», и двух грузовых автомобилей произошло сегодня в Волгоградской области. На данный момент известно о 2 погибших. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло примерно в 13-20 в Калачевском районе на 62 км федеральной автодороги "Волгоград – К. Шахтинский". По предварительной информации, водитель автомашины "КамАЗ" с прицепом не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с остановившейся для поворота налево легковой автомашиной. От удара иномарку отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем "МАН".













На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются личности и точное количество погибших в легковом автомобиле. Известно, что от сильного удара машину фактически расплющило. Установлено, что машина зарегистрирована на жительницу Волгограда. На месте происшествия уже найдены тела двоих погибших. По всей вероятности, это женщина-водитель и ее пассажир.







