







В период с 9 сентября по 31 октября жителей и гостей Волгограда просят воздержаться от нахождения вблизи строительной площадки стадиона "Волгоград Арена", а также осуществления парковки транспортных средств рядом со стадионом в границах улиц Батальонная, Чуйкова, проспекта им. В.И. Ленина, прилегающих к ним проездов, набережной им. 62 Армии, а также в районе строительства объездной (рокадной) дороги напротив стадиона. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе генподрядчика АО "Стройтрансгаз", данные меры предосторожности связаны с тем, что в указанный период будет осуществляться нанесение лакокрасочных покрытий на металлоконструкции строящегося стадиона. В зависимости от метеоусловий возможен разлет частиц лакокрасочных материалов и их оседание за периметром строительной площадки.

АО "Стройтрансгаз" приносит свои извинения жителям и гостям города за доставленные неудобства. Компания обещает принять все необходимые меры для того, чтобы минимизировать потенциальные риски по разлету частиц лакокрасочных материалов.

Фото: СТГ



