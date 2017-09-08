Почти четверть миллиона рублей штрафа должен выплатить ООО "Дорстройсервис" в пользу МУ "Комдорстрой" по контракту на выполнение работ по ремонту проспекта им. Ленина в Центральном районе Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял арбитражный суд Волгоградской области. Изначально муниципальное учреждение заявило иск на 848,5 тысячи рублей, но суд посчитал возможным уменьшить сумму штрафа. Общая сумма контракта на ремонт Первой продольной в границах Центрального района составила почти 170 миллионов рублей. В течение 20 календарных дней с момента заключения контракта подрядчик должен был заключить договор банковского сопровождения и предоставить его копию заказчику, однако не сделал этого, что и послужило основанием для иска. Также не были предоставлены и данные о соисполнителях, что также является нарушений условий контракта. ООО "Дорстройсервис" имеет возможность оспорить данное решение в апелляционной инстанции.

Напомним, что это уже не первый иск МУ "Комдорстрой" к дорожной компании, которая занималась ремонтом проспекта Ленина. В июле этого года муниципальное учреждение хотело взыскать с ООО "Дорстройсервис" более 20 миллионов рублей пени за просрочку сроков по муниципальному контракту на ремонт проспекта Ленина в Краснооктябрьском районе. Иск был удовлетворен частично: сумму уменьшили с 20 миллионов до 569 635 рублей. Подрядчик с решением не согласился и обжаловал его в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде. На данный момент компания "Дорстройсервис" уже не работает в регионе после расторжения контракта областным комитетом транспорта и дорожного Волгоградской области на строительство шоссе Авиаторов.



