В Волгоградской области ГУПы переформатируют в акционерные общества











Многие государственные унитарные предприятия - ГУПы - в Волгоградской области сегодня стали неконкурентоспособными, что может привести к их скорому банкротству. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщила сегодня на заседании совета Волгоградской областной думы заместитель руководителя аппарата губернатора Наталья Лисименко. По ее словам, анализ финансового состояния ГУПов дал основания для внесения в облдуму закона об изменении их организационно-правовой формы. Всего в Волгоградской области 9 государственных унитарных предприятий, в числе которых "Волгофарм", "Заря", "Взрывпром". Именно эти три предприятия планируют преобразовать в акционерные общества, где 100% акций будет принадлежать региону. Лисименко отметила, что администрация региона уже готовит соответствующие документы, которые депутаты смогут рассмотреть на одном из ближайших заседаний областной думы.

Напомним, что о возможном акционировании ВОГУП "Волгофарм" губернатор Волгоградской области говорил еще в конце 2016 года на пресс-конференции. Отвечая на вопрос одного из журналистов о судьбе "Волгофарма", он подчеркнул, что возможное преобразование ВОГУП в акционерное общество рассматривается в контексте перехода унитарных предприятий на систему закупок по ФЗ-44. Уже в феврале этого года Волгоградское УФАС рекомендовало властям региона в ближайшее время определиться с судьбой ГУПа. Антимонопольное ведомство считает, что дальнейшее нахождение ВОГУП "Волгофарм" в статусе государственного предприятия существенно повышает риски наступления негативных последствий, в первую очередь для населения, связанных с переходом ГУПов с 1 января 2017 года на работу по ФЗ-44 (о контрактной системе в сфере закупок). В то же время изменение организационно-правовой формы государственного предприятия на более рыночную позволит этих рисков избежать или свести к минимуму, считают в УФАС.