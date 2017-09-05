Жителей Колхозной Ахтубы Волгоградской области ждут завтра в судах по искам об отъеме земли





Завтра в Среднеахтубинском районном суде Волгоградской области приступят к рассмотрению первых исков, поданных комитетом по управлению госимуществом Волгоградской области в отношении жителей поселка Колхозная Ахтуба с формулировкой «об истребовании земельных участков из чужого владения». Как рассказали жители поселка, которые рискуют потерять право собственности на свои участки, повестки в суд продолжают поступать и другим их соседям – судебные заседания назначены вплоть до конца месяца. Между тем, жители поселка до сих пор не могут узнать, как выполняется поручение губернатора Волгоградской области, данное им в минувшую субботу после встречи с главой Среднеахтубинского района Геннадием Шевцовым. Напомним, пресс-служба по итогам этой встречи сообщила следующее: «Губернатор поручил: обеспечить приостановление дел в судах по данному вопросу, создать рабочую группу по оценке сложившейся ситуации и проверке оснований предъявления исков, провести всестороннюю проверку действий должностных лиц, а также принять все меры в рамках российского законодательства по обеспечению защиты прав жителей». Тем не менее, как рассказали ИА «Высота 102» жители поселка, в минувший понедельник от главы Среднеахтубинского района они услышали совет решить свои проблемы в суде. «Комитет по управлению госимуществом Волгоградской области просит в исках рассмотреть эти дела без присутствия чиновников, у нас есть опасения, что завтра завертится судебная машина, которая лишит нас надежды на сохранение своей земли», - рассказали жители.

Напомним, ИА «Высота 102» ранее сообщало о том, что более 60 владельцев участков и домов, построенных в поселке Колхозная Ахтуба, рискуют остаться без жилья. Добросовестные приобретатели земли, имеющие свидетельства прав собственности на участки, были шокированы, узнав, что территория жилого массива, на которой они обосновались, оказывается, отнесена к особо охраняемым территориям. Причем соответствующее постановление было подписано губернатором Волгоградской области еще в 2000 году. Впрочем, наличие этого документа не стало препятствием для чиновников администрации Среднеахтубинского района, которые в 2005 году реализовали данную землю. Затем участки переходили из рук в руки, и в конечном итоге крайними оказались последние владельцы земли. Сегодня выяснилось, что свидетельства о праве собственности, разрешения на строительство домов, постановка участков на кадастровый учет, многочисленные согласования с различными ведомствами не дают гарантии людям, что землю у них не отнимут.

ИА «Высота 102» направило запрос в комитет по управлению госимуществом Волгоградской области с просьбой разъяснить ситуацию. Информагентство следит за развитием событий.



