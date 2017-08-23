В Волгограде торговый павильон перегородил тротуар









Торговый павильон с вывеской мясокомбината установили прямо на пешеходном тротуаре напротив дома номер 15 на улице Ткачева, об этом ИА «Высота 102» сообщили возмущенные жители. Массивный серый объект для продажи колбасной продукции занял собой большую часть тротуара, оставив для пешеходов лишь узкий проход. Является ли это место размещения постоянным, или позже павильон сместят с тротуара – неизвестно, но жители выразили озабоченность тем, что улицу Ткачева начали заполонять торговые точки.













Кстати, подобный павильон с точно такой же вывеской мясокомбината установили на улице Новороссийской - на том самом месте , где стоял один из ларьков, снесенных по предписанию мэрии из-за опасной близости к газопроводу.



