Из-за природного возгорания в районе хутора Моховского городского округа города Михайловки с целью обеспечения безопасности проводится эвакуация населения в пункт временного размещения, расположенный в средней школе села Сидоры. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

В настоящее время происходит верховой пожар на расстоянии около 6 км от Моховского. Площадь пожара составляет около 15 гектаров. Как уже сообщало информагентство, сегодня из-за высокой температуры пожары начались в нескольких хуторах Михайловского района. Пожар в хуторе Курин уничтожил три хозпостройки. Жертв и пострадавших нет. На месте работают подразделения пожарной охраны, добровольцы, свыше 80 полицейских, медики.