В Волгоградской области резко выросло число комплексов видеофиксации нарушений на дорогах









В Волгоградской области идет активное расширение сети информационных комплексов видеофиксации нарушений правил движения на дорогах. За период с конца июля – начало августа число стационарных технических средств значительно увеличилось - по региону в рамках госпрограммы «Безопасный город» было массово установлено 117 комплексов, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на начальника областного центра фотофиксации ОГИБДД Ларису Сукачеву. Только за первые 20 дней августа «зоркие» комплексы зафиксировали 80 тысяч нарушений – все владельцы «засветившихся» автомобилей уже получили или получат в ближайшее время «письма счастья» для оплаты штрафов. Всего по региону сейчас действуют почти 200 технических средств для фиксации нарушений ПДД. При этом в Волгограде и Волжском 69 камер фиксируют нарушения скоростного режима, а часть них (25) еще и проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушение стоп-линии. На федеральных трассах, проходящих через Волгоградскую область, установлено почти 50 комплексов – они определяют среднюю скорость движения автомобиля. До конца 2017 года по области планируется установить еще 83 информационных комплекса, 30 из которых будут фиксировать нарушения предоставления преимущества пешеходам, 27 – нарушения при движении по полосе для общественного транспорта, и 4 ( дополнительно к 25 уже установленным) – проезд на красный сигнал светофора. Таким образом, число технических средств контроля за движением в режиме on-line достигнет 300. Функции заказчика установки аппаратно- программных комплексов в рамках государственной программы «Безопасный город» выполняет региональный комитет информационных технологий. Точки дислокации определяются совместно с ГИБДД, исходя из статистики аварийности.













Представитель подведомственного профильному комитету центра пояснил ИА «Высота 102» на примере комплекса, установленного на Набережной им. 62-й армии, как происходит процесс фиксации нарушений. «Комплекс производства санкт-петербургской «Лаборатории цифрового зрения» измеряет линейную скорость оптическим способом - по кадрам, затем блок управления обрабатывает информацию и направляет в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ОГИБДД по области. Здесь на стадии предобработки материал может быть либо отбракован по причине, например, нечитаемого номера, либо стать поводом для вынесения постановления в адрес владельца автомобиля», - рассказал специалист.













Сегодня волгоградские журналисты побывали в региональном центре автоматизированной фиксации административных правонарушений ОГИБДД, куда поступает информация со всех дорожных камер. Начальник центра, полковник полиции Лариса Сукачева подчеркнула, что конечной целью установки комплексов видеофиксации правонарушений является снижение количества ДТП. «У нас за 7 месяцев этого года погибли 153 человека. Увеличение числа камер просто необходимо с точки зрения географического положения Волгограда, для безопасности дорожного движения, чтобы правила соблюдали все участники», - отметила Лариса Сукачева.



