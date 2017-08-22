В Волгоградской области из-за «липового» паспорта пограничники не пропустили через границу гражданина России





Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области в автомобильном пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации Вишневка был задержан 31-летний гражданин России, который пытался пересечь границу. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Пограничного управления по региону, он следовал из республики Дагестан в Джаныбек в качестве пассажира автомобиля «Volvo» с целью приобретения крупного рогатого скота. В пункте пропуска предъявил документ, удостоверяющий личность, в котором отсутствовала часть ламинирующей пленки: вместо нее гражданин самостоятельно наклеил прозрачную липкую ленту.

После завершения разбирательства ему было отказано в пропуске через государственную границу РФ и рекомендовано обратиться в уполномоченный орган для замены поврежденного документа. Он также привлечен к административной ответственности за нарушение режима в пунктах пропуска через госграницу Российской Федерации» и оштрафован.











