«Высота 102 ТВ»: В Волгограде ассенизаторам создают условия для цивилизованного слива отходов

Смотрите сегодня в программе: жителям Дзержинского района Волгограда стало легче дышать после открытия официального пункта приема жидких бытовых отходов. Рассказать о наболевшем: прокуратура Волгоградской области готова принять звонки граждан на тему «серых» зарплат. Технадзор ГИБДД бдит: автобусу с плохими тормозами рейса «Волжский – Махачкала» не дали увезти пассажиров навстречу гибели. «Танкодрома» больше нет: байкеры из Чехии - почитатели истории Сталинграда въехали в город - герой на рассвете и удивились преодолимым дорогам.







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