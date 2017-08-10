Шанс учиться в Волгоградском опорном техуниверситете еще есть









Прием документов на бюджетные места очного и вечернего обучения завершился уже 26 июля. Напомним, в этом году самое большое количество бюджетных мест среди волгоградских вузов было определено Волгоградскому государственному техническому университету, имеющему статус опорного. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ВолгГТУ, на очную форму обучения техуниверситету выделялось свыше полутора тысячи (1516) бюджетных мест, более 500 бюджетных мест предоставлялось для поступления в магистратуру. Кроме того, за счет бюджета будут обучаться абитуриенты, поступившие на вечернее отделение (110 мест) и заочники (264 места). Таким образом, в оставшееся время на бюджетные места могут претендовать только те, кто поступает на заочное обучение, то есть чуть более 260 человек, остальные все места уже закрыты очниками и вечерниками.

Однако шанс учиться в одном из первых в стране опорном университете есть и у тех абитуриентов, которые не попали в число уже зачисленных в вуз.

В ВолгГТУ продолжается прием на очную, очно-заочную и заочную формы обучения бакалавриата, специалитета и магистратуры по контракту. Причем стоимость обучения в Волгоградском техническом университете самая низкая – от 25 тысяч рублей в год.

И еще важная информация: иногородним абитуриентам предоставляется общежитие – как на время приема, так и по поступлению на период обучения. ВолгГТУ имеет 7 общежитий на 3274 мест, в которых созданы все условия для комфортного проживания студентов.













«На контрактную форму обучения зачисление будет проходить 29 августа. И хотя время до обозначенной даты еще есть, но, как показывает практика, не стоит откладывать предоставление документов в вуз на потом, лучше оформить их заранее, чтобы быть спокойным за свое будущее, – отмечают в приемной комиссии университета. – Обращаем внимание абитуриентов на то, что официальная дата завершения приема заявлений – 24 августа, а уже 25 августа завершится прием заявлений о согласии на зачисление. Так что постарайтесь все успеть сделать в отведенное время. И вы будете учиться в самом крупном и престижном вузе региона, входящем в число лидеров технических вузов страны – Волгоградском опорном техуниверситете».