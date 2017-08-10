«Высота 102 ТВ»: В центре Волгограда массово эвакуировали жителей многоэтажки

Смотрите сегодня в программе: задымление на нескольких этажах многоэтажного дома в центре Волгограда стало причиной массовой эвакуации взрослых и детей. И строят, и судятся: генподрядчик возведения мостов через Волгу и Ахтубу взыскивает с Волгоградской области крупные суммы. Домой с девятым ребенком: в волгоградском перинатальном центре устроили торжественную выписку для многодетной мамы. Избавление от погибших кораблей: заставить владельцев очистить акваторию Волги и береговую полосу пытаются через суды.















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