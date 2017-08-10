В районе дома №137 на улице Ангарской в Дзержинском районе Волгограда камера фиксации нарушений правил дорожного движения работала неправильно. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации региона. Так, в рамках проведения плановых работ по контролю и техническому обслуживанию комплекса фото-, видеофиксации на улице Ангарской был установлен факт неправильной работы прибора (с 27 июля по 4 августа). В результате неверных настроек некорректно определялась скорость движения транспорта. Сейчас работа комплекса напротив дома №137 восстановлена.

Протоколы в отношении всех автомобилистов, которые получили уведомления о штрафах за превышение скорости на этом участке в период некорректной работы, будут отменены. Об этом информагентству сообщили в ГУ МВД России по региону. Для того, чтобы отменить постановления, владельцам машин нужно обратиться в подразделение ГИБДД, либо написать обращение через портал госуслуг или сайт ГИБДД.

В настоящее время на территории Волгоградской области функционируют 155 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Работоспособность комплексов обеспечивает государственное казенное учреждение ВО «Центр информационных технологий».