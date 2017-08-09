Новые режимы работы Волжской ГЭС на ближайший месяц установили Росводресурсы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе гидроэлектростанции, с 11 августа по 10 сентября сбросы воды останутся практически на том же уровне, в котором они осуществлялись в июле - 6500 - 7000 м³/с.

Росводресурсы установили (филиал ПАО «РусГидро») в соответствии со складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановкой, а также прогнозом притока в водохранилища Волжско-Камского каскада.

По информации Росгидромета в июле из-за продолжительных дождей суммарный приток воды в водохранилища на Волге и Каме превышает норму в два с половиной раза. Повышенная водность прогнозируется синоптиками и в августе. Приток воды в большинство водохранилищ каскада ожидается на 30-70% больше нормы.



