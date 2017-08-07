В Котельниково под стражу на 2 месяца помещен бывший следователь отдела полиции, который вымогал с рабочего горно-обогатительного комбината 50 тысяч рублей. Как сообщил ИА «Высота 102» замруководителя межрайонного СО СУ СКР по Волгоградской области Виктор Алябьев, такое решение принял суд на основании ходатайства следственных органов, которые выразили уверенность, что экс-полицейский может оказать давление на свидетелей или скрыться.

27 июня в ОМВД России по Котельниковскому району поступило сообщение о совершении электромонтажником ГОКа хищения медного кабеля, стоимость которого оценена в 690 рублей. По закону это является мелким хищением, наказание по административному кодексу определил мировой судья - 1 тысяча рублей. Однако следователь, которому была поручена проверка, стал убеждать мужчину, что возбудит в отношении него уголовное дело, подделав в материалах проверки сумму хищения, и, чтобы этого не произошло, потребовал взятку.

«Преступная деятельность была пресечена сотрудниками службы собственной безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области. Следователь уволен со службы за совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. В отношении руководства бывшего полицейского назначена служебная проверка, по результатам которой будет дана жесткая оценка», - уточнили в региональном Главке МВД России по региону.