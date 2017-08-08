Суд признал законным право мэрии не ремонтировать аварийный дом в Волгограде

Бывшее общежитие по ул. Советской 26а в Волгограде, признанное аварийным еще в 2012 году, городские власти не обязаны ремонтировать. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, побудить чиновников провести капремонт пыталась коммерческая структура – ООО «Сотня», которому принадлежит часть нежилых помещений в этом здании. Истцы указывали, что после признания дома аварийным на общем собрании жильцов было принято решение о проведении капремонта – утепления фасада, приведения в порядок умывальных комнат на сумму более 12 миллионов рублей на основании постановления администрации Волгограда, принятого еще в 2011 году, о предоставлении субсидий на капремонт многоквартирных домов. Впоследствии по иску прокуратуры Центральный суд Волгограда признал незаконным бездействие администрации города о неутверждении решения межведомственной комиссии по признанию дома аварийным. В 2013 году администрация города утвердила, наконец, механизм исполнения заключения межведомственной комиссии. Однако о выделении средств на капремонт из бюджета речи уже не шло. А собственников жилых помещений обязали принять решение о реконструкции дома или его сносе, но уже за свой счет. В случае непринятия такого решения администрация Волгограда оставила за собой право изъять земельный участок под общежитием. В суде было подтверждено, что органы местного самоуправления не должны за счет бюджета восстанавливать дома, а изменения в механизм выполнения решения межведомственной комиссии были внесены мэрией в порядке самоконтроля, в связи с изменившимся законодательством. И в иске коммерческой структуре было отказано.





