



В нарушение требований законодательства заместитель главы администрации Городищенского района Максим Богданенко при поступлении на муниципальную службу представил анкету с указанием заведомо ложных сведений об отсутствии у него судимости. Сейчас он уволен по инициативе надзорного органа, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева. Проверка показала, что вступившим в законную силу приговором Городищенского районного суда от 19 февраля 2008 года Богданенко был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. В этой связи в 2009 году он, ранее занимавший должность оперуполномоченного в районном ОМВД, был уволен из органов полиции.

Кроме того, из представленной ОМВД России по Городищенскому району информации следует, что в информационном центре МВД РФ сведения об имеющейся у Богданенко судимости якобы отсутствуют. По результатам проверки прокуратурой района в адрес главы Городищенского района было внесено представление, и трудовые отношения расторгнуты. А кроме того, уточнила Токарева, материалы проверки по факту невнесения сведений в ИЦ ГУ МВД РФ по региону об имеющейся у Богданенко судимости прокуратурой района направлены в Городищенский СО СУ СК России по области для организации процессуальной проверки.

Примечательно, что о своем криминальном прошлом Богданенко умалчивает уже давно. Долгие годы ему удавалось вводить в заблуждение кадровую службу администрации Волгоградской области. В исполнительной власти региона он начал работать еще при губернаторе Николае Максюте и даже в одно время был включен в резерв управленческих кадров области. Некоторое время он трудился в управлении развития предпринимательства, откуда впоследствии был переведен в другое ведомство. Из администрации региона мужчина был уволен как раз после того, когда его начальству стало известно о скрытой судимости.