В Котельниково задержан следователь полиции, который подозревается в вымогательстве взятки. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по Волгоградской области, возбуждено уголовное дело. Сотрудники подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по региону выяснили, что следователь пытался получить незаконное вознаграждение за то, чтобы не привлекать рабочего местного горно-обогатительного комбината к уголовной ответственности.

Так, 27 июня в ОМВД России по Котельниковскому району поступило сообщение о совершении электромонтажником ГОКа хищения медного кабеля, стоимость которого оценена в 690 рублей. По закону это является мелким хищением, наказание по административному кодексу определяет мировой судья. В результате нарушителю был назначен штраф в 1 тысячу рублей. Однако следователь, которому была поручена проверка, стал убеждать мужчину, что возбудит в отношении него уголовное дело, подделав в материалах проверки сумму хищения, и, чтобы этого не произошло, потребовал взятку.

«Следователь уволен со службы за совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. В отношении руководства бывшего полицейского назначена служебная проверка, по результатам которой будет дана жесткая оценка», - уточнили в региональном Главке МВД России по региону.